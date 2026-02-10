전주시 자생단체 “전북정치권의 완주‧전주 통합지지 환영”

10일 전주시청 브리핑룸에서 전주 지역 자생단체 관계자들이 기자회견을 하고 있다. /강정원 기자

전주 지역 자생단체가 10일 “완주‧전주 통합에 대해 찬성 뜻을 밝힌 전북정치권의 입장을 환영한다”고 밝혔다.

전주시 주민자치협의회 등 자생단체 관계자들은 이날 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “전북정치권의 통합 의지 선언은 때늦은 감은 있지만 고뇌에 찬 결단”이라며 “완주‧전주 통합은 더 이상 미룰 수 없는 전북의 생존 문제이자, 시대적 과제”라고 말했다.

이들은 “청년인구 유출, 기업 이전, 지역소멸이라는 엄중한 현실 앞에 통합을 반대하는 것은 전북의 미래를 포기하고 방임하겠다는 것과 다르지 않다”며 “완주‧전주 통합은 단순한 행정구역 통합이 아니라 전북의 경쟁력을 갖추기 위한 필수적인 선택”이라고 강조했다.

그러면서 “전북도민의 압도적인 찬성 여론에도 불구하고 일부 완주군수 출마 예정자와 완주군의원들이 통합 반대입장을 고수하고 있다”며 “주민 의사라는 명목하에 통합 반대를 주장하는 것은 정치적 계산일뿐 지역의 미래에 대한 대안 없는 무책임한 태로”라고 꼬집었다.

이들은 또 “이재명 정부 들어 행정통합에 대한 적극적인 추진 의지와 재정적‧행정적 인센티브 지원을 공개적으로 선언한 지금이 완주‧전주 통합의 절호의 기회”라며 “완주군수와 완주군의회, 전북정치권은 전북의 미래 앞에 책임 있는 결단을 내려야 한다”고 강조했다.

강정원 기자

