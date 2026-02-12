우범기 전주시장 “완주군민 대승적 통합 결단을”

호소문 발표…완주·전주 상생 기본소득 등 약속

우범기 전주시장

광역자치단체 행정통합 논의 속 우범기 전주시장이 완주군민의 대승적인 통합 결단을 호소했다.

우 시장은 12일 호소문을 통해 “국가의 지원과 도민의 지지, 정치권의 뜻이 하나로 모인 지금 완주군민의 위대한 결단이 새로운 역사의 시작점이 될 것”이라며 이같이 밝혔다.

우 시장은 “광역자치단체 통합을 국가 생존 전략으로 천명한 국정 기조 속에 대한민국 미래의 지도가 빠르게 변하고 있다”며 완주군민을 향한 3가지 약속을 제시했다.

그는 “완주군민과 전주시민이 함께 제안해 준 105개 상생발전방안을 통합시 설치법에 명시해 반드시 이행 구속력을 담보하겠다”며 “교부세 특례와 국세 이양, 10조원 이상의 국가 재정 지원을 요구하겠다”고 약속했다.

이어 “관광개발사업과 신재생에너지사업 등 각종 수익시설 사업 재원을 농촌지역 노인과 청년에게 단계적으로 환원하겠다”며 “법적 근거 마련과 체계적인 정책 수립을 통해 완주·전주 상생 기본소득을 시행하겠다”고 강조했다.

그러면서 우 시장은 완주군민을 향해 “지방 소멸 위기를 넘어 대한민국 중심도시로 비상할 수 있는 다시없을 기회의 시간”이라며 “완전한 꿈의 첫걸음인 완주·전주 통합에 동참해 달라”고 재차 호소했다.

