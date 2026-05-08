유의식 완주군의장 "무소속 군수 출마…국영석과 단일화 추진"

(촬영=최영수 기자)

유의식 전북 완주군의회 의장은 8일 "완주전주통합반대대책위의 범군민 후보 추대를 수락한다"며 더불어민주당을 탈당해 무소속으로 완주군수 선거에 출마하겠다고 밝혔다.

유 의장은 이날 군청에서 기자회견을 열고 "군수 출마는 단순한 정치적 선택이 아닌 완주를 지키라는 군민의 준엄한 명령"이라며 "완주의 자존과 미래를 지키기 위한 책임을 끝까지 다하겠다"고 말했다.

앞서 완주전주통합반대대책위원회는 지난달 27일 "완주·전주 통합 저지와 함께 흔들리는 행정 신뢰를 바로 세우기 위해 새 지도자가 필요하다"며 유 의장에게 완주군수 출마를 요청했다.

이에 유 의장은 출마 여부를 심사숙고해왔다.

유 의장은 이날 "행정 통합 저지, 군민 중심의 군정, 완주의 자존감 회복은 반드시 완수해야 할 과제"라며 "이번 선거를 완주의 미래와 정체성을 지켜내기 위한 중대한 분수령으로 삼아 오직 군민만 바라보며 끝까지 전진하겠다"고 강조했다.

그는 "국영석 전 고산농헙 조합장과 여론조사를 통한 무소속 후보 단일화를 추진하고 있다"며 "단일화를 이루면 민주당 유희태 후보와 경쟁이 충분하다고 본다"고 피력했다

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