김관영 “내란방조 의혹 무혐의”…이원택 향해 “정치생명 약속 지켜라”

특검, 내란부화수행·직권남용·직무유기 모두 ‘혐의없음’ 판단 “전북도정·공직자 향한 정치적 폭거… 법적 책임 끝까지 묻겠다”

8일 김관영 전북특별자치도지사 예비후보가 전북도의회에서 기자회견을 하고 있다./사진=이준서 기자

김관영 전북특별자치도지사 예비후보가 자신에게 제기된 ‘12·3 내란 방조 의혹’에 대해 특검으로부터 무혐의 처분을 받았다고 밝히며, 의혹을 제기해온 이원택 더불어민주당 후보를 향해 “정치생명을 걸겠다는 약속을 행동으로 보여야 한다”고 정면 반격에 나섰다.

김 예비후보는 8일 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “권창영 2차 종합특별검사팀으로부터 내란부화수행과 직권남용권리행사방해, 직무유기 등 3개 혐의 모두에 대해 증거불충분에 따른 혐의없음 통보를 받았다”고 밝혔다.

그는 “전북도청 폐쇄도 없었고 계엄에 동조한 사실 또한 결코 없었다”며 “법과 절차에 따라 성실히 조사에 임했고 진실이 확인됐다”고 말했다.

이어 “이번 결과는 김관영 개인의 승리가 아니라 묵묵히 지켜봐 준 도민들과 특검 조사라는 수치를 견뎌낸 공직자들의 명예 회복”이라며 “내란 동조 세력이라는 불명예 속에서도 흔들림 없이 도정을 이끌어준 5000여 공무원들에게 깊이 감사드린다”고 밝혔다.

김 예비후보는 이번 의혹 제기를 ‘정치적 폭거’라고 규정했다. 그는 “선거를 위해 내란몰이에 나서고 성실한 공무원들을 의심의 시선 앞에 세운 것은 단순한 선거 공방이 아니라 전북도정과 공직자, 전북도민 전체에 대한 모욕이었다”고 주장했다.

특히 이원택 후보를 향해 “여러 차례 기자회견을 열어 내란 동조 의혹을 제기했고 스스로 정치생명을 걸겠다고 공언했다”며 “정치인은 자신이 뱉은 말에 목숨보다 무거운 책임을 져야 한다”고 강조했다.

이어 “정치생명을 걸겠다는 약속이 지금도 유효한지, 거짓말로 전북도정과 공직자들에게 상처를 준 데 대해 사과할 의향이 있는지 답해야 한다”며 “선거용 내란 프레임으로 도민을 모욕한 책임 역시 져야 한다”고 압박했다.

김 예비후보는 질의응답 과정에서 법적 대응 방침도 분명히 했다. 그는 “그동안의 기자회견과 주장들에 대해 법적 책임을 묻는 부분을 구체적으로 검토하겠다”며 “대국민 사기극과 도민 모욕 정치에 대해 결코 그냥 넘어가지 않을 것”이라고 말했다.

또 “특검 수사는 매우 광범위하고 강도 높게 진행됐다”며 “그 결과로 결론이 난 사안을 또다시 다른 핑계로 회피하는 것은 적절치 않다”고 지적했다.

도청 폐쇄 의혹과 관련해서는 “150명 가까운 공무원들이 정상 출근했는데 어떻게 청사 폐쇄가 있었겠느냐”며 “당시 저는 전국 16개 광역단체장 가운데 가장 먼저 계엄의 불법성과 해제 필요성을 공개적으로 밝힌 인물”이라고 강조했다.

김 예비후보는 “진실은 확인됐다”며 “이제는 책임의 시간이 시작됐다. 두 번 다시 거짓으로 전북의 명예를 흔드는 일이 반복되지 않도록 하겠다”고 말했다.

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