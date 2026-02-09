‘2027 전주 아시아역도선수권대회’ 성공 개최 ‘한 뜻’

시, 전북도‧대한역도연맹과 성공적인 대회 준비 ‘맞손’

9일 ‘2027 전주 아시아역도선수권대회' 성공 개최를 위한 업무협약을 체결한 전주시와 전북도, 대한역도연맹 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. /전주시

전주시가 오는 2027년 전주에서 열리는 ‘2027 아시아역도선수권대회’의 성공적인 대회 운영을 위해 전북특별자치도, 대한역도연맹과 함께 손을 맞잡았다.

전주시는 9일 한국전통문화전당에서 우범기 전주시장과 김종훈 전북자치도 경제부지사, 최성용 대한역도연맹 회장 등이 참석한 가운데 ‘2027 전주 아시아역도선수권대회 성공 개최를 위한 업무협약’을 체결했다.

이날 협약으로 전북도는 행정적·재정적 지원에 힘쓰고, 대한역도연맹은 국제행정과 경기 운영 전문성 강화를 위해 노력하기로 했다. 또 전주시는 대회 기획·운영을 총괄하는 한편, 대회 준비를 위한 경기장 인프라 정비 등에 공을 들일 계획이다.

최성용 대한역도연맹 회장은 “대한역도연맹이 가진 경기 운영 노하우와 국제적 네트워크를 총동원해 대회를 내실 있게 준비하겠다”고 밝혔다.

김종훈 전북도 경제부지사는 “전북도의 행정 역량을 집중해 대회가 차질 없이 준비될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

우범기 전주시장은 “이번 대회를 통해 한국 역도의 발전은 물론, 국제스포츠 도시 전주의 위상을 높이는 계기가 될 것”이라며 “선수단이 최고의 기량을 펼칠 수 있도록 대회 준비를 철저히 하겠다”고 강조했다.

강정원 기자

