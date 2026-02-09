[2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽] 스노보드 김상겸 대회 첫 메달

스노보드 남자 평행 대회전 김상겸 은메달 획득 대회 첫 메달이자 대한민국 400번째 메달 기록

8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 결승 시상식에서 은메달을 따낸 김상겸이 스노보드를 들어올리고 있다. 연합뉴스

2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 대한민국 첫 메달이 나왔다.

현지시간 8일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스노보드 남자 평행 대회전 결승에 진출한 김상겸(37·하이원) 선수가 오스트리아 벤야민 카를에게 0.19초 차로 뒤져 아쉽게 은메달을 획득했다.

이번 대회 대한민국 첫 메달이자, 1948년 런던 하계올림픽 역도에서 김성집의 동메달을 시작으로 총 399개의 메달(하계 320개, 동계 79개)을 쌓아온 대한민국의 역사적인 400번째 메달로 기록됐다.

김상록 선수는 강원도 평창 출신으로 4번째 올림픽 도전 끝에 대회 첫 메달이자 대한민국 400번째 메달을 목에 걸었다.

중학교 2학년 때 스노보드를 시작한 김 선수는 한국체육대학을 졸업하고 실업팀이 없어 시즌이 아닐 때는 일용직 노동으로 생계를 이을 정도로 비인기 종목 선수 생활은 쉽지 않았다.

2011년 동계 유니버시아드 대회 스노보드에서 대한민국 사상 첫 우승을 따내며 가능성을 인정 받았지만 올림픽의 큰 벽은 높기만 했다.

2014년 소치 동계 올림픽은 예선 탈락, 2018년 평창 동계 올림픽에서는 16강 탈락, 2022년 베이징 동계 올림픽에서는 24위를 기록하며 좌절하기도 했다.

하지만 올해 37살의 김상겸 선수는 40대 선수들이 맹활약하고 있는 종목이기에 아직 젊은 나이라 생각하며 포기하지 않고 4번째 도전 끝에 값진 메달을 획득했다.

8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 결승에 출전한 김상겸이 오스트리아의 베냐민 카를과 질주하고 있다. 김상겸은 은메달을 차지했다. 연합뉴스

김상겸은 “가족들이 힘을 많이 실어줘서 포기하지 않고 끝까지 할 수 있었다. 엄마와 아빠, 아내에게 메달을 걸어주고 싶다”며 “스노보드는 제 인생이다. 앞으로 헤쳐 나갈 것이 많겠지만, 꾸준히 하다 보면 더 좋은 결과가 있을 것”이라고 말했다.

메달획득 후 인터뷰에서 올림픽 메달을 목에 걸기까지 묵묵히 함께하며 뒷바라지 해준 아내를 떠올리며 눈물을 쏟기도 했다.

오세림 기자

