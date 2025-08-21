런던올림픽 양궁 금메달리스트 최현주, 체육 소장품 전북에 기증

"전북체육역사기념관 조성 보탬"

2012년 런던 하계올림픽 여자 양궁 단체전에서 금메달을 획득한 최현주가 21일 전북 체육 역사기념관 조성 사업에 보탬이 되달라며 체육 소장품을 전달했다./전북체육회 제공

‘양궁 여제’ 최현주 해설위원이 전북 체육 소장품 기증에 동참했다.

21일 전북특별자치도체육회(회장 정강선)에 따르면 2012년 런던 하계올림픽 여자 양궁 단체전에서 금메달을 획득한 최현주 위원이 전북체육 역사기념관 조성 사업에 보탬이 되달라며 체육 소장품을 전달했다.

이날 최 위원은 런던올림픽 당시 착용했던 의복 및 신발, 각종 수상 메달, 화살, 상장, 사진 등 값진 소장품을 도 체육회에 기증했다.

도 체육회는 역사적 가치가 높은 소장품을 전달해 준 최 위원에게 깊은 감사를 전하며 기증증서를 전달했다.

최현주 위원은 전주 출신으로 서신초와 솔빛중, 전북체고, 우석대를 졸업한 한국 여자 양궁계에 한 획을 썼다.

런던올림픽 당시 후배인 이성진과 기보배를 이끌고 금메달을 목에 걸며 한국 여자 양궁 7연패라는 대기록을 작성했다.

특히 그는 중국과의 결승전에서 진가를 발휘, 거침없이 10점을 맞혀 종지부를 찍었다.

금메달리스트로 체육 역사에 이름표를 새긴 그는 선수 은퇴 후 현재 양궁 해설위원으로 활약하고 있다.

최현주 위원은 “고향(전북)에서 저를 항상 기억해주시고 응원해주셔서 감사하다는 말씀 드린다”며 “체육역사기념관 조성 사업에 조금이나마 힘이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

전북체육역사기념관 TF 위원장인 문승우 전북도의회 의장은 “전북체육역사기념관 조성 사업은 꿈이 아닌 현실이 될 것”이라며 “진심으로 소중한 기념품을 기증해준 전북의 딸 최현주 위원에게 감사하다”고 전했다.

