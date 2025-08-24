전국직업상담사협회, 40~60대 중장년 대상 재취업 특강

전국직업상담사협회가 지난 22일 전주 효자동에 위치한 협회에서 전북지역 중장년을 대상으로 '40∼60대 커리어 토크 다잡고'를 진행했다. 협회 제공

사단법인 전국직업상담사협회는 지난 22일 협회에서 전북지역 중장년 30여 명이 참석한 가운데 재취업 설계 무료 특강인 '40∼60대 커리어 토크 다잡고(多JOBGO)'를 개최했다고 밝혔다.

급변하는 고용 환경 속 재취업에 어려움을 겪는 중장년층을 대상으로 인생의 6대 영역인 직업, 재무, 건강, 관계, 여가, 자기계발을 분석하고 컨설팅하는 방식으로 진행됐다.

강정원 회장은 "전북 인구 중 중장년의 비중이 47.4%를 차지한다. 50세 이상이 52%가 넘어가는 초고령사회다. 중장년의 일자리 변화에 대응하는 직업 훈련 등을 안내하고 멘토링 등을 통해 중장기 계획을 수립해 보는 특강을 마련했다"며 "앞으로도 전문가들을 초청해 실질적인 재취업의 멘토 역할을 지속적으로 수행해 나갈 계획이다"고 말했다.

