전북 도민 삶의 질 ‘체감 개선’…행복감·생활만족도 동반 상승

사회조사서 삶 만족도·행복지수 모두 상승…걱정은 감소 보육·주거·교통·의료 만족도 개선, 정책 체감 성과로 확인

전북 도민들이 체감하는 삶의 질과 행복감이 전반적으로 개선된 것으로 나타났다.

삶에 대한 만족도와 지역생활 만족도는 모두 상승했고, 일상 전반에 대한 체감 만족도 역시 주거·교통·보육·의료 등 주요 분야에서 고르게 높아진 것으로 조사됐다.

전북특별자치도는 22일 이 같은 내용을 담은 ‘2025 전북특별자치도 사회조사’ 결과를 발표했다.

이번 조사는 지난 4월 9일부터 29일까지 도내 1만 3515가구를 대상으로 실시됐으며, 만 15세 이상 가구원 2만 633명이 응답했다.

조사 결과 10점 만점 기준 자신의 삶에 대한 만족도는 6.8점으로 2023년보다 0.2점 상승했고 지역생활 만족도는 6.7점으로 0.3점 올랐다.

‘어제의 행복’ 지수는 6.8점으로 0.3점 증가한 반면, ‘어제의 걱정’은 3.4점으로 0.5점 감소해 주관적 삶의 질이 뚜렷하게 개선된 것으로 나타났다.

소득과 관련한 인식도 완만한 회복 흐름을 보였다. ‘소득이 있다’고 응답한 비율은 86.3%로 2023년 대비 5.6%p 늘었고, 소득 만족도 역시 28.7%로 3.4%p 상승했다.

생활 여건 전반에 대한 체감 만족도도 개선됐다. 미취학 아동 보육환경 만족도는 61.5%로 10.7%p 급등했으며, 의료서비스 만족도는 66.9%, 주택 만족도는 61.5%로 각각 상승했다. 버스·택시 등 대중교통 만족도도 모든 교통수단에서 6.5%p 이상 증가했다.

환경 분야에서도 긍정적 변화가 확인됐다. 대기·수질·토양·녹지환경 만족도가 모두 상승했으며, 특히 녹지환경 만족도는 58.2%로 가장 높게 나타났다.

천영평 도 기획조정실장은 “이번 사회조사는 도민들이 체감하는 삶의 질이 실제 수치로 개선되고 있음을 보여준다”며 “앞으로도 도민 의견을 정책에 적극 반영해 생활 속 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.

이준서 기자

