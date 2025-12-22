전북도, 수소경제 판 키운다…특화단지·국가산단 동시 추진

8000억 원 투자로 생산·인증·실증 인프라 집적 수소특화단지 공모 신청·국가산단 예타 추진

전북 수소산업 관련 현황도./사진=전북도

전북특별자치도가 수소특화단지 지정과 수소특화 국가산업단지 조성을 동시에 추진하며 대한민국 수소경제의 핵심 거점으로 부상하기 위해 노력하고 있다.

전북자치도는 탄소중립 시대를 겨냥해 생산·인증·실증 기반이 빠르게 구축되면 지역 산업 생태계 확장이 본격화될 것으로 보고 있다.

22일 전북도에 따르면 도는 2019년 정부의 ‘수소경제 활성화 로드맵’에 맞춰 수소산업 육성 기본계획을 수립한 이후 현재까지 총 8331억원 규모의 관련 사업을 추진해 왔다.

구체적으로 △기반 고도화 1772억 원 △집적화 단지 조성에 5504억 원 △수소도시 조성에 830억 원 △기업·연구개발(R&D) 지원 225억 원을 투입했다.

완주군을 중심으로 지원 인프라도 집적됐다. 수소용품 검사인증센터를 비롯해 사용 후 연료전지 센터, 수소차 폐연료전지 자원순환 시험·인증 특화센터, 부안 고분자연료전지 신뢰성평가센터, 군산 차세대 CCU 기술고도화 사업 등 6개 관련 인프라가 구축됐거나 가동을 앞두고 있다.

수소 생산 역량도 확보했는데 완주 천연가스 개질 수소공급기지에서 하루 2.4t, 부안 수전해 기반 수소생산기지에서 하루 1t 등 하루 최대 3.4t 생산이 가능하다.

완주군 봉동읍 165만㎡ 부지에 5504억원을 투입하는 수소특화 국가산업단지 조성도 순조롭다. 2023년 3월 국토교통부 최종 후보지로 선정된 뒤 한국토지주택공사(LH)와 전북개발공사가 사업 시행자로 참여했으며, 지난해 11월 예비타당성조사를 신청했다.

예타를 통과하면 2026년 하반기 산단 지정, 2027년 상반기 착공이 가능하다.

국가산단에는 30곳 이상의 수소 전문기업 유치를 목표로 한다. RE100 기반 친환경 산단으로 조성해 국제 경쟁력도 확보한다는 구상이다. 전북에는 현대자동차 전주공장 등 수소 관련 핵심 기업들이 이미 입주해 있다.

이같은 성과를 기반으로 도는 지난 8월 기후에너지환경부가 추진 중인 수소특화단지 지정 공모에 신청서를 제출했다. 지정될 경우 수소 상용모빌리티 전후방 기업 집적과 실증 기반 구축에 속도가 붙을 것으로 기대된다.

김관영 지사는 “전북은 수소 생산부터 활용까지 전주기 산업 생태계를 갖춘 지역”이라며 “수소특화단지와 국가산단을 통해 탄소중립 시대의 중심지로 도약하겠다”고 말했다.

이준서 기자

