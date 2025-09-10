[줌] ‘범농협 사회공헌상’수상한 농협전주시지부 하양진 지부장

"이번 수상은 전주시지부 직원뿐만 아니라 관내 농축협 임직원들이 함께 우리 농업·농촌과 지역사회를 위해 진정성 있게 활동해 온 노력의 결과라고 생각합니다. 앞으로도 지역사회의 든든한 동반자로서 활발한 사회공헌 활동을 통해 농업인과 지역사회에서 사랑받는 새로운 대한민국 농협 구현에 앞장서겠습니다."

농업인과 지역사회를 위한 다양한 사회공헌활동을 펼친 공로를 인정받아 농협중앙회의 '범농협 사회공헌상'을 수상한 농협전주시지부 하양진 지부장.

농협중앙회가 선정·시상하는 '범농협 사회공헌상'은 농협중앙회, 농협경제지주, 농협금융지주, 농협은행, 전국 농축협 등 모든 계열사를 대상으로 사회공헌활동의 지속성과 참여도, 활동내용 우수성, 지역사회 기여도, 사업 활성화 제고도 등을 심사해 수여하는 상이다.

지난해 8월 새롭게 출발한 전주시지부는 고향사랑기부제 홍보 캠페인을 활발히 펼쳐 고향사랑 기부 활성화에 기여하고, 전주시-김제시 지역 농축협 임직원이 참여한 고향사랑기부금 상호 교차기부를 통해 건전한 기부문화 조성에 앞장섰다.

또한, 전주시 범농협 임직원이 참여한 릴레이 헌혈 캠페인은 지역 내 혈액 수급난 해소에 실질적인 도움을 주고, 생명나눔 헌혈 문화 확산에도 기여했다.

전주시지부는 앞으로도 릴레이 헌혈 캠페인을 지속 추진할 계획이며 전주원예농협, 조공법인, 전주농협, 농협자산관리 전북지사 등과 헌혈 캠페인을 통한 헌혈 문화 확산을 위해 홍보활동 강화할 예정이다.

여기에 어린이 대상 아침밥 교육을 통해 청소년의 건강한 식습관 형성과 쌀 소비촉진에 앞장서 왔으며, 학교 텃밭인 '스쿨팜' 프로그램을 운영해 초등학생을 대상으로 농(農)·식(食)체험의 기회를 제공하며 우리 농업·농촌의 소중한 가치를 전파한 점에서 높은 평가를 받았다.

하양진 지부장은 "농업인이 행복하게 사는 농업·농촌과 시민이 행복한 전주시를 꿈꾸며, 지역사회와 함께하는 전주시지부 만들기에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

