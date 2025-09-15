전북교육청, 부패 취약 급식분야 ‘뜯어 고친다’

급식분야 청렴추진체와 함께하는 공감연수 개최

전북교육청은 15일 국립전주박물관 강당에서 ‘2025년 급식분야 청렴추진체와 함께하는 공감연수’를 개최했다./전북교육청 제공

“학교 밥이 맛있어야 좋은 학교입니다.”

전북특별자치도교육청이 부패 취약분야인 급식분야 청렴 역량 강화에 총력을 기울이기로 했다.

전북교육청은 15일 국립전주박물관 강당에서 ‘2025년 급식분야 청렴추진체와 함께하는 공감연수’를 개최했다.

급식분야 청렴추진체는 교육지원청 담당자 및 학교장, 영양(교)사 등으로 구성, 학교급식분야에서의 청렴과제 발굴과 실천을 목표로 활동하고 있다.

이날 연수는 학교급식 부패 취약분야 문제점 개선을 위한 현장 노력 사례를 공유하고, 신뢰받는 급식 운영을 위한 청렴 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

연수에는 교육지원청 담당자를 비롯해 학교(원)장 32명, 행정실장 44명, 영양(교)사 90명, 조리실무사 29명 등 248명이 참석해 학교급식분야 현장 개선 사례를 공유했다.

문창룡 전 전주서일초 교장은 ‘학교 밥이 맛있어야 좋은 학교입니다’라는 주제로 “학교운영위원회, 학부모 임원들에게 정기적으로 식생활을 오픈하고, 영양교사의 작은 목소리에도 귀 기울이고자 했다”며 “구성원들과의 지속적인 소통은 상호 존중과 신뢰하는 학교문화 조성에 큰 도움이 됐다”고 전했다.

유정기 교육감 권한대행은 “학교급식은 우리 아이들의 건강한 성장과 직결된 중요한 영역”이라며 “이번 연수가 신뢰받는 급식문화를 정착시키고, 부패 취약 요인을 개선하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지