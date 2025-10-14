[제3회 전북일보배 만경강 파크골프대회] 남자부 우승 이요연 씨 "첫 대회 이어 2번째 우승 더 기뻐"

Trend news
“제1회 전북일보배 파크골프대회 일반부 우승에 이어 2번째 우승까지 하게 돼 기쁨을 감출 수 없다.”
14일 열린 ‘제3회 전북일보배 만경강 파크골프대회’에서 남자부 1위에 전주시파크골프협회 이요연(68)씨가 우승을 차지했다.
이 씨는 A코스에서 29타, B코스에서 26타, 합계 55타로 우승과 함께 상금 100만원을 거머줬다.
4년 전 파크골프를 시작했다는 이 씨는 제1회 전북일보배 파크골프대회에서도 우승을 차지했었다.
이 씨는 “평소 허리가 좋지 않아 시작했던 파크골프로 허리 통증도 사라지고 각종 대회에서 우승까지 하면서 생활의 큰 활력을 되찾을 수 있었다“고 말했다.
이어 이 씨는 “전북일보배 파크골프대회에 3년 연속 출전해 우승을 2번이나 했다”면서 “다른 대회보다 전북일보배 대회에서 또 한번 우승을 하게 돼 더욱 더 기쁘다”고 우승 소감을 밝혔다.
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글