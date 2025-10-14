이전기사
전북일보로고

[제3회 전북일보배 만경강 파크골프대회] 남자부 우승 이요연 씨 "첫 대회 이어 2번째 우승 더 기뻐"
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-10-14 17:38 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 스포츠 chevron_right 스포츠일반
자체기사

[제3회 전북일보배 만경강 파크골프대회] 남자부 우승 이요연 씨 "첫 대회 이어 2번째 우승 더 기뻐"

오세림 웹승인 2025-10-14 17:25 수정 2025-10-14 17:35

image
'제3회 전북일보배 만경강 파크골프대회' 남자부에서 우승한 이요연씨가 기념촬영을 하고 있다. 조현욱 기자

1회 전북일보배 파크골프대회 일반부 우승에 이어 2번째 우승까지 하게 돼 기쁨을 감출 수 없다.”

14일 열린 3회 전북일보배 만경강 파크골프대회에서 남자부 1위에 전주시파크골프협회 이요연(68)씨가 우승을 차지했다.

이 씨는 A코스에서 29, B코스에서 26, 합계 55타로 우승과 함께 상금 100만원을 거머줬다.

4년 전 파크골프를 시작했다는 이 씨는 제1회 전북일보배 파크골프대회에서도 우승을 차지했었다.

이 씨는 평소 허리가 좋지 않아 시작했던 파크골프로 허리 통증도 사라지고 각종 대회에서 우승까지 하면서 생활의 큰 활력을 되찾을 수 있었다고 말했다.

이어 이 씨는 전북일보배 파크골프대회에 3년 연속 출전해 우승을 2번이나 했다”면서 다른 대회보다 전북일보배 대회에서 또 한번 우승을 하게 돼 더욱 더 기쁘다”고 우승 소감을 밝혔다.

 

 

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전북일보배 파크골프대회 #파크골프 #전북파크골프협회
오세림 thedrift@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 스포츠뉴스
스포츠섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr