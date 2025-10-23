[제106회 전국체육대회 폐막] 전북선수단, 금 38·은 45·동79개 '종합 13위'

지난해 14위에서 13위로 한단계 상승

전북 체육 발전 위한 예산 증액 급선무

제106회 전국체전 핸드볼 남자 18세 이하부에서 우승한 전북제일고 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 전북자치도체육회 제공

부산광역시 일원에서 열린 제106회 전국체육대회가 막을 내린 가운데 도약에 성공한 전북의 승전보가 울려퍼졌다.

전북자치도 선수단은 금메달 38개, 은메달 45개, 동메달 79을 획득해 종합 점수 3만1630점으로 종합 13위를 기록, 지난해 전국체전때보다 한단계 더 상승했다.

이번 대회에서 수영 자유형 800m와 400m에서 한다경(전북원스포츠단)이 연이어 한국 신기록을 수립했다.

대회 신기록도 나왔다.

사격 여자 일반부 25m권총에서 양지인(한국체대) 40.0을 기록했다. 롤러 남자 고등부 김지찬(전주생명과학고)도 500m+D에서 42초653과 스프린트 1,000m에서 1분22초809, 롤러 남자 고등부 정영운(전주생명과학고)도 스프린트 1,000m에서 1분22초549, 사이클 여자 고등부 이현지(전북체고)는 1Km 개인독주에서 1분 13초 663으로 대회 신기록을 세워 우승을 차지했다.

또한 다관왕으로는 수영 여자 일반부 한다경(전북원스포츠단)이 자유형 800m와 400m에서 대회 신기록을 세웠다. 사이클 남자 일반부 구성관(국토공사)은 개인도로와 개인도로단체, 역도 여자 일반부 문민희(하이트)는 용상64Kg급과 합계64Kg급에서, 사격 여자 일반부 양지인(한국체대)은 25m권총과 공기권총단체에서, 펜싱 남자 일반부 권영준(익산시청)은 에패단체와 에패개인에서, 배드민턴 여자 고등부 문인서(성심여고)와 천혜인(성심여고)도 단체전과 개인복식에서, 골프 남자 일반부 안해천(한국체대)도 개인전과 다체전에서 각각 우승하며 2관왕에 올랐다.

제106회 전국체전 축구 남자 대학부에서 우승을 차지한 전주대 축구부 선수들이 경기를 펼치고 있다. 전북자치도체육회 제공

대회 마지막 날인 23일에도 전북자치도선수단은 선전했다.

전주 전북제일고가 핸드볼 남자 18세 이하부 결승전에서 충북 청주공고를 32대24로 제압하며 우승을 차지했다.

전북제일고는 경기 초반부터 압도적인 경기력으로 전반전 종료 시점 19대7로 12점차 리드를 기록했다.

조직적인 수비와 빠른 속공 전개로 상대의 공격을 완벽히 차단하며 경기 흐름을 장악해 승리를 굳혔다.

축구 남자 대학부 결승에 진출한 전주대도 경기 용인대를 상대로 2대1로 누르고 우승했다.

골프 일반부 안해천(한국체대)도 개인전과 단체전에서 우승해 2관왕에 올랐다.

수영 남자 일반부 개인혼영 400m 김민서(전주시청)도 금메달을 획득했다.

이로서 금메달 6개와 은메달 1개, 동메달 3개를 추가했다.

전북자치도선수단은 지난해 14위에 이어 올해 한단계 상승한 13위로 마무리했지만 아쉬움이 남는다.

반면 강원자치도는 도지사가 파리올림픽 이후 체육예산을 100억 증액한 결과 지난해 12위에 머물렀던 종합순위가 6위로 올라서는 기염을 토했다. 스포츠 성적은 투자와 비례한다는 공식이 성립된 셈이다.

강원자치도 사례에서 보듯이 2036 하계올림픽 유치경쟁을 벌이고 있는 전북자치도 역시 체육 인재 발굴과 훈련을 위해 과감한 예산 투자가 요구된다.

