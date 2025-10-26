[2025 전북일보배 생활체육 족구대회] 족구 동호인들, 순창서 가을 하늘 아래 ‘한판 승부’

전북일보배 생활체육 족구대회 26일 순창서

54개 팀 동호인들 출전해 열띤 경기 펼쳐

26일 순창공설운동장에서 열린 '2025 전북일보배 생활체육 족구대회'에서 윤석정 전북일보 사장과 최영일 순창군수 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 조현욱 기자

족구 동호인들의 축제, ‘2025 전북일보배 생활체육 족구대회’가 26일 순창군 공설운동장 축구장에서 성황리에 열렸다.

이번 대회는 전북일보가 주최하고 전북특별자치도족구협회와 순창군족구협회가 주관했으며, 전북특별자치도·전북특별자치도체육회·순창군·순창군체육회가 협찬했다.

26일 순창공설운동장에서 열린 '2025 전북일보배 생활체육 족구대회'에서 참가자들이 열띤 경기를 펼치고 있다. 조현욱 기자 기자

가을 햇살이 따스하게 비추고 선선한 바람이 불어온 이날, 선수들은 점수를 올릴 때마다 환호했고, 실수로 점수를 내줘도 서로를 격려하며 스포츠맨십을 보여줬다.

전국 각지에서 54개 족구클럽 동호인들이 출전해 성황을 이룬 이번 대회는 △호남호서 2부 △전북 1부 △전북 2부 △초청일반부 △이벤트부 등 5개 부문으로 나눠 진행됐다.

대회 전 부문은 예선 리그전을 거쳐 조 1위와 2위가 본선에 진출했으며, 본선 경기는 토너먼트로 우승팀을 가렸다. 부문별로 1위부터 공동 3위까지 트로피와 상장, 상금이 수여됐다.

대회 결과 호남호서 2부에서는 광주썬상욱 팀이 챔피언에 올랐다. 전북 1부는 익산하나로 팀이, 전북 2부는 남원청마 팀이, 순창 관내부는 위아원 팀이 각각 우승을 차지했다.

또한 대회 최우수선수에는 이승석이 뽑혔으며, 최우수심판상과 우수심판상은 각각 정택문 심판과 이건영·이희수 심판이 받았다.

이날 개회식에는 전북일보 윤석정 사장·김영곤 전략기획실장, 전북특별자치도족구협회 성명기 협회장, 순창군 최영일 군수·손종석 군의회 의장·손충호 체육회장, 이영수 익산시족구협회장, 이연형 군산시족구협회장, 박천영 김제시족구협회장, 양창우 남원시족구협회장, 김영길 정읍시족구협회장, 황대한 무주군족구협회장, 김용두 장수군족구협회장, 김진사 완주군족구협회장, 조병대 고창군족구협회장, 최명선 임실군족구협회장, 김태원 부안군족구협회장, 전주홍 진안군족구협회장, 안신 순창군족구협회장 등이 참석해 선수들을 격려했다.

윤석정 전북일보 사장은 대회사에서 “청명한 가을 하늘 아래 족구를 사랑하는 여러분과 함께 대회를 열게 돼 매우 뜻깊다”며 “이번 대회가 승패를 넘어 우정과 화합의 장이 되길 바란다. 갈고닦은 실력을 마음껏 발휘해 건강한 스포츠 정신을 나누고, 순창의 아름다운 자연 속에서 뜻깊은 추억을 쌓기 바란다”고 말했다.

성명기 전북족구협회장은 “매년 대회를 위해 힘써주시는 전북일보 관계자분들께 감사드린다”며 “참가 선수들이 그동안 갈고닦은 기량을 발휘해 멋진 경기를 펼치고, 전북 족구의 발전과 지역 체육 진흥의 밑거름이 되길 기대한다”고 전했다.

<2025 전북일보배 생활체육 족구대회 경기 결과> ◇호남호서 2부 △우승 광주썬상욱 △준우승 전주혁신 △공동3위 광주jcA, 광주썬상빈 ◇전북 1부 △우승 익산하나로 △준우승 현대제이드림 △공동3위 남원솔개, 순창리턴즈 ◇전북 2부 △우승 남원청마 △준우승 진안마이산 △공동3위 전주아트, 익산하나로 ◇순창 관내부 △우승 위아원 △준우승 정읍차오름 △공동3위 복흥족구단, 리턴즈걸스 ◇최우수선수상 △이승석 ◇최우수심판상 △정택문 ◇우수심판상 △이건영 △이희수

