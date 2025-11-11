얍! 제21회 무주 웰빙 태권도 축제 15일 열린다

무주국민체육센터서 이틀간 진행…역대 최대 67개팀 1422명 참가

지난해 제20회 무주 웰빙 태권도 축제에서 참가자들이 경연을 펼치고 있다. 전북일보 자료사진

태권도인의 인내와 도전, 화합의 가치를 실천하는 ‘제21회 무주 웰빙 태권도 축제’가 오는 15일과 16일 이틀간 ‘태권도의 성지’ 무주국민체육센터에서 개최된다.

이번 대회는 전북일보사가 주최하고 우석대학교 산학협력단과 우석대학교 휴먼테크융합대학 태권도학과가 주관하며, 전북특별자치도와 전북특별자치도교육청, 무주군 등 기관의 후원으로 진행된다.

‘웰빙 태권체조 및 시범 페스티벌’로 시작해 2019년부터 ‘무주 웰빙 태권도 축제’로 명칭을 바꾸고 2005년 창설 이후 태권체조와 시범경연을 통해 겨루기와 품새 중심의 기존 태권도의 영역을 크게 넓혀왔다.

태권도의 기본 동작과 창작 품새, 격파 동작을 예술·창조적으로 녹여낸 작품들도 매년 발전을 거듭하고 있다. 실제 21회째 치러지는 이번 대회에는 역대 최대 규모의 선수단이 참여한다.

유·청소년부터 50세 이상 장년층까지 남녀노소·세대를 뛰어넘는 축제의 장으로 열리는 이번 대회는 역대 최대 참가자로 67팀에 1422명이 참가해 열린다. 기존 대회에는 700~1200여명의 선수단이 참여했었다.

대회는 1조 시범 및 자유 품새와 2조 격파·품새·화합경연품새로 진행된다.

1조는 팀 대항 종합경연과 태권체조, 자유품새 개인전이 열린다.

2조는 개인종합 격파와 높이뛰어 격파, 멀리뛰어 격파, 스피드 발차기 등이 열린다.

팀 대항 종합경연은 10명 이상으로 구성된 팀으로 5분 30초 동안 경연이 펼쳐진다.

태권체조는 5명~15명 이내로 손동작과 태권도 기본동작을 바탕으로 1분 50초~2분 이내로 경연을 해야 한다.

개인종합 격파는 9mm 송판 10매 이내를 1회에 한해 격파해야 한다.

화합경연 품새부문은 가족부(부모, 형제, 자매 등 가족관계), 사제부(스승과 제자), 사랑부(가족, 사제 이외의 참여자)로 태극2·3장을 지정품새로 경연한다.

개회식은 15일 오전 11시에 무주국민체육센터에서 열린다.

서창훈 전북일보 회장은 “대한민국은 태권도의 종주국이며, 무주는 태권도의 성지로 이곳 무주에서 뜻깊은 대회를 개최하게 되어 더욱 큰 의미가 있다”며 “태권도의 기본인 품새와 시범, 격파 등 다양한 부문에서 참가자들이 실력을 마음껏 뽐낼 수 있는 기회가 되기를 기원한다”고 말했다.

오세림 기자

