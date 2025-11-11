‘한승헌 도서관’ 개관… 인권과 정의의 정신을 잇다

전북대는 11일 법학전문대학원에 마련된 ‘한승헌 도서관’ 앞에서 고인 한승헌 변호사의 유가족과 양오봉 총장, 김관영 도지사, 윤석정 전북일보 사장, 산민한승헌선생기념회, 산민포럼 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 개관식을 열었다./전북대 제공

대한민국 법조계와 민주화운동의 거목인 故한승헌 변호사의 뜻을 기리고, 그가 남긴 민주주의·정의·인권의 정신을 미래 세대와 지역사회가 함께 계승하기 위한 ‘한승헌 도서관’이 11일 전북대학교 법학전문대학원에 개관했다.

전북대는 이날 고인 한승헌 변호사의 유가족과 양오봉 총장, 김관영 도지사, 윤석정 전북일보 사장, 산민한승헌선생기념회, 산민포럼 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 개관식을 열었다. 한승헌 도서관은 시대정신을 배우고, 토론하며 지역과 대학이 함께 성장하는 열린 인문공간으로 조성됐다.

개관 기념강연에서는 김선수 전 대법관이 ‘한승헌 변호사와 함께한 사법개혁’을, 유시춘 EBS 이사장이 ‘한승헌 변호사와 함께한 인권운동’을 주제로 강연을 펼쳤다.

이번 도서관 개관은 고 한승헌 변호사의 유가족이 전북대에 발전기금 1억원을 기부하면서 추진됐다. 여기에 국립대학육성사업 등의 예산을 더해 총 6억2000만원 규모로 조성됐다.

‘한승헌 도서관’은 故 한 변호사가 남긴 기록과 정신을 모교에 아로새긴 공간으로, 민주주의와 인권, 정의의 가치를 되새기는 상징적 장소로 기획됐다. 연면적 378㎡(약 114평) 규모로 100~150명이 함께 학습과 토론, 휴식을 즐길 수 있는 열린 복합공간으로 운영될 예정이다.

양오봉 총장은 “한승헌 도서관은 우리 사회가 잊지 말아야 할 가치들을 품은 공간으로, 민주주의와 정의, 인권의 정신을 후대에 전하는 산 교육의 장이 될 것”이라며 “전북대 구성원 모두가 이곳에서 고인의 뜻을 배우고 실천하는 계기로 삼겠다”고 말했다.

유가족은 “한승헌 도서관이 미래 세대에게 정의로운 지성과 따뜻한 양심을 키우는 공간으로 발전하길 바란다”며 “고인의 정신이 젊은 세대의 가슴 속에 살아 숨 쉬길 기대한다”고 밝혔다.

한편, 故 한승헌 변호사(1933~2022)는 전북 진안 출생으로, 전북대 정치학과를 졸업한 뒤 인권변호사로 활동하며 통혁당 사건, 민청학련 사건, 인혁당 사건 등 수많은 시국사건을 맡아 약자와 정의를 위한 변론에 평생을 바쳤다. 감사원장과 사법제도개혁추진위원장 등을 역임하며 ‘서민과 약자의 변호사’로 불렸으며, 지난해에는 그 뜻을 기리고자 ‘산민포럼’이 발족되기도 했다.

