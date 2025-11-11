온빛중 미래 교육 ‘성큼’⋯학교 밖 수업 공개

전주온빛중, 지난 6일 전 교원 1~4교시 학교 밖 수업 공개 행사 미래교육 실천 사례 ‘앞장’⋯"지속적으로 학교 문화 발전시킬 것"

전주온빛중학교는 지난 6일 학교 밖 수업 공개 행사를 통해 미래지향적 교육 활동 성과를 공유했다. 온빛중 제공

‘전북미래학교 2년 차' 전주온빛중학교는 학교 밖 수업 공개 행사를 통해 미래지향적 교육 활동 성과를 공유했다고 11일 밝혔다.

전북미래학교는 기초·기본학력 기반의 학력 향상, 미래·창의적 교육 과정, 전문적인 학습 공동체 중심의 수업 혁신, 에듀테크(교육정보기술) 및 인공지능(AI) 기반의 맞춤형 학습 지원을 중점 과제로 시행한다. 학생의 미래 역량을 기르기 위해 학교 특색을 반영한 창의적 교육 과정과 수업 혁신을 실천하는 게 목표다.

온빛중은 지난 6일 ‘전 교사 수업 공개 원칙'에 따라 전 교원이 1~4교시 중 한 교시 이상 수업을 공개했다. 학교 교육 과정의 투명성과 교사 간 전문성 공유를 위해 수업 공개 이후 피드백까지 진행했다.

공개 수업에서는 AI 기반 맞춤형 학습, 개념 기반 탐구 수업 등 미래교육 실천 사례가 다뤄졌다. 교사들은 패들렛, 팀즈, 캔바, 데스모스, 챗GPT 등 다양한 디지털 도구를 활용한 참여형 수업을 선보였다.

전주온빛중학교는 지난 6일 학교 밖 수업 공개 행사를 통해 미래지향적 교육 활동 성과를 공유했다. 온빛중 제공

또 학년별 주제 중심의 창의적 교육 과정을 전시했다.

1학년은 감정 프로젝트를 통해 정체성과 감정 이해를 탐색하고, 자유 학기 활동과 연계한 감정 전시회를 운영했다. 2학년은 문해력 신장 독서 활동과 세계시민교육을 통해 지속가능발전목표를 탐색했다. 3학년은 환경 변화 실태조사와 실천 캠페인을 통해 환경 감수성을 높였다.

온빛중은 이번 수업 공개를 통해 교사의 교수·학습 역량 공유, 피드백 중심 수업 문화 정착, 미래 역량 중심 수업 혁신, 협력적 학습 공동체 문화 확산 등에 도움이 될 것으로 기대했다.

온빛중 관계자는 “학교는 축적된 경험과 교사들의 전문적 열정을 바탕으로 자율적 교육 혁신을 이어가고, 학생의 미래 역량을 기르는 학교 문화를 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이다”고 말했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지