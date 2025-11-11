수능 D-1, 수험생 표심 잡아라...교육감 후보들 ‘수능 응원’ 메시지

상단 왼쪽부터 김윤태, 노병섭, 이남호, 유성동, 천호성, 황호진

내년 6월 치러질 전북교육감 선거를 앞둔 후보군들이 SNS 등을 활용해 대학수학능력시험(수능)을 앞둔 수험생의 마음을 사로잡기 위한 응원전을 벌이고 있다.

수험생들은 내년 선거에서 투표권을 가지게되는 잠정적 유권자들로 내년 교육감 선거에서 소중한 한 표를 행사할 수 있다. 교육감 후보군(가나다순)에 오른 이들의 수능 응원 메시지를 들어봤다.

후보군은 김윤태 우석대학교 대외협력부총장, 노병섭 전 전국교직원노동조합 전북지부장, 이남호 전 전북대학교 총장, 유성동 좋은교육시민연대 대표, 천호성 전주교대 교수, 황호진 전 전북교육청 부교육감 등 6명이다.

김윤태 부총장은 “우리 전북학생 한 사람 한 사람의 수고가 좋은 결과로 이어지기를 진심으로 기원한다. 담대한 마음으로 수능에 임하시실 바란다. 공정하게 평가받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

노병섭 전 전북지부장은 수능 절대평가 전환의 사회적 합의를 촉구하며 “사랑하는 수험생 여러분, 여러분은 이미 충분히 잘 해왔다. 여러분의 노력은 그 자체로 값진 성장이다. 우리는 여러분을 진심으로 응원하며, 시험이 끝난 뒤에도 여러분의 곁에서 함께하겠다”고 했다.

이남호 전 총장은 “그 어느 때보다 초조하고 불안해 할 여러분을 생각하면 저도 마음이 조마조마해진다. 모든 성인이 겪어왔던 길이지만, 이 경쟁이 또 언제나 멎을까 하며 어른으로서 안타까워도 한다. 그러나 여러분들은 잘 이겨내고 여기까지 왔다. 수험장에 당당히 들어서는 것 자체로도 박수받을 일로 스스로 자랑스러워해도 된다”고 했다.

유성동 대표는 “오늘 만큼은 온전하게 자신을 믿으라. 자신을 믿는다는 믿음에서 물러서지 않아야만 비로소 자신이 될 수 있다. 지금까지 해온 모든 노력이 여러분의 오늘을 응원해줄 것이다. 충분히 잘했고, 잘해왔고, 또 잘할 거라 믿는다. 수험생 여러분, 화이팅”이라고 했다.

천호성 교수는 “그동안 수고 많았죠? 여러분이 참으로 고맙고 자랑스럽다. 저도 늘 여러분과 함께하며 열심히 응원하고 기도하겠다. 인생의 큰 시험을 앞두고 불안하고 긴장도 되겠지만 하지만 곁에는 늘 여러분을 응원하는 누군가가 있다는 것을 잊지 말고 힘내시길 바란다. 지금까지 그래 왔듯이 최선을 다하시면 된다”고 했다.

황호진 전 부교육감은 “수험생 여러분, 우리 모두는 여러분을 응원한다. 부단히 노력해 온 지난날의 학습은 이미 머리가 기억하고 있을 것이다. 손과 마음이 가는 곳에 답안을 맡겨둬라. 분명히 좋은 결과가 있을 것이다. 모든 걱정 뒤로 하고 이 순간에 집중해달라. 이제 여러분의 시간”이라고 했다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지