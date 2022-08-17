제20회 우석대학교 총장기 전국 태권도대회 ‘금빛 발차기’ 성료

남녀 중등부와 고등부로 나눠 진행된 격파 부문에서는 윤여준(송호중·남중1학년부)·최영진(삼계중·남중2학년부)·노형윤(송린중·남중3학년부)·안정우(신길고·남고1학년부)·김태완(울산공업고·남고2학년부)·이민호(성포고·남고3학년부)·김민아(대전내동중·여중3학년부)가 1위를 거머쥐었다.
노형윤(송린중·남자중등부)과 이민호(성포고·남자고등부)가 최우수선수상을, 최강(HTS경희대석사태권도장) 감독은 남자 중·고등부 최우수지도자상을 받았다.
품새 부문 남자개인전에서는 최익준(항도중·중등1학년부)·김도현(신현중·중등2학년부)·배성빈(항도중·중등3학년부)·김태우(수원고·고등1학년부)·김태현(창원대산고·고등2학년부)·배준석(상모고·고등3학년부)·윤제욱(경희대·대학1부)·유슬찬(우석대학교·대학2부)·강완진(도복소리태권도장·금강1부)·신우영(월드클래스태권도장·금강2부)·박태순(태권도고수회·태백1부)·고진석(고비원주태권도장·태백2부)·송기성(명장태권도장·지태1부)·김민상(고비원주태권도장·지태2부)·신점화(한가림태권도·천권부)·박춘성(완주체육관·한수부)이 1위를 차지했다.
여자개인전에서는 신지혜(동탄중·중등1학년부)·한송연(목암중·중등2학년부)·서채원(상모중·중등3학년부)·하지원(상모고·고등1학년부)·오윤아(영등포여자고·고등2학년부)·한주희(경인고·고등3학년부)·김세영(경희대·대학1부)·정하은(한국체육대·대학2부)·김효민(용인시청·금강1부)·김소희(명장태권도장·금강2부)·한수지(한가림태권도·태백1부)·김미현(한국체대중평태권도장·태백2부)이 우승했다.
배준석(상모고)과 한주희(경인고)는 품새 개인전 최우수선수상에, 종합우승은 남구미국가대표태권도장에게 돌아갔다.
품새 복식전은 우준현, 신유빈(국가대표효자효녀태권도장B·중등부)·박진웅, 박은서(한국체육대학교B·대학부)·이하나, 지욱수(연세서부태권도장·성인부)가 1위에 올랐다.
남녀 중등부와 고등부로 나눠 진행된 격파 부문에서는 윤여준(송호중·남중1학년부)·최영진(삼계중·남중2학년부)·노형윤(송린중·남중3학년부)·안정우(신길고·남고1학년부)·김태완(울산공업고·남고2학년부)·이민호(성포고·남고3학년부)·김민아(대전내동중·여중3학년부)가 1위를 거머쥐었다.
노형윤(송린중·남자중등부)과 이민호(성포고·남자고등부)가 최우수선수상을, 최강(HTS경희대석사태권도장) 감독은 남자 중·고등부 최우수지도자상을 받았다.
품새 부문 남자개인전에서는 최익준(항도중·중등1학년부)·김도현(신현중·중등2학년부)·배성빈(항도중·중등3학년부)·김태우(수원고·고등1학년부)·김태현(창원대산고·고등2학년부)·배준석(상모고·고등3학년부)·윤제욱(경희대·대학1부)·유슬찬(우석대학교·대학2부)·강완진(도복소리태권도장·금강1부)·신우영(월드클래스태권도장·금강2부)·박태순(태권도고수회·태백1부)·고진석(고비원주태권도장·태백2부)·송기성(명장태권도장·지태1부)·김민상(고비원주태권도장·지태2부)·신점화(한가림태권도·천권부)·박춘성(완주체육관·한수부)이 1위를 차지했다.
여자개인전에서는 신지혜(동탄중·중등1학년부)·한송연(목암중·중등2학년부)·서채원(상모중·중등3학년부)·하지원(상모고·고등1학년부)·오윤아(영등포여자고·고등2학년부)·한주희(경인고·고등3학년부)·김세영(경희대·대학1부)·정하은(한국체육대·대학2부)·김효민(용인시청·금강1부)·김소희(명장태권도장·금강2부)·한수지(한가림태권도·태백1부)·김미현(한국체대중평태권도장·태백2부)이 우승했다.
배준석(상모고)과 한주희(경인고)는 품새 개인전 최우수선수상에, 종합우승은 남구미국가대표태권도장에게 돌아갔다.
품새 복식전은 우준현, 신유빈(국가대표효자효녀태권도장B·중등부)·박진웅, 박은서(한국체육대학교B·대학부)·이하나, 지욱수(연세서부태권도장·성인부)가 1위에 올랐다.