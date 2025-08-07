전주시유도회, ‘2025 전주컵 국제 청소년 유도대회 겸 훈련캠프’

전주시유도회(회장 김평수)는 지난 6일 우석고등학교 체육관에서 ‘2025 전주컵 국제 청소년 유도대회 겸 훈련캠프’ 개회식을 갖고 본격 캠프 일정에 돌입했다./전주시유도회 제공

전주시유도회(회장 김평수)는 지난 6일 우석고등학교 체육관에서 ‘2025 전주컵 국제 청소년 유도대회 겸 훈련캠프’ 개회식을 갖고 본격 캠프 일정에 돌입했다.

이번 대회는 지난 3일부터 9일까지 7일간 열리며, 몽골·미국·러시아 3개국의 외국 초청선수단이 참가한 가운데 국내 우수 중·고 유도선수단 23개 팀이 참여했다.

이날 개회식에는 박지원 전주시체육회장을 비롯하여 남관우 전주시의회 의장, 조석기 전북특별자치도유도회장 등이 참석해 참가선수단을 격려했다.

김평수 전주시유도회장은 개회식에서 “참가선수단 여러분 모두 대회 및 훈련캠프를 통해 그동안 갈고닦은 기량을 맘껏 끌어올리고, 국내·외 선수단 간 교류 및 친목에도 큰 도움이 되길 바란다”고 말했다.

한편, 이번 대회 및 훈련캠프는 9일에 종료되며, 외국 초청선수단은 10일에 출국한다.

