"선열들 희생정신, 전북이 이어 받겠다"...전북자치도 8·15 광복절 경축식 개최

독립유공자 예우 환담으로 광복 의미 되새겨

다채로운 공연·부대행사로 경축 분위기 확산

15일 전북도청 공연장에서 '제80주년 8·15 광복절 경축식'이 개최된 가운데 김관영 도지사와 문승우 전북도의장, 국군장병, 보훈단체 회원, 도민 등이 만세삼창을 하고 있다.전북도 제공

전북특별자치도는 15일 오전 10시 전북도청 공연장에서 도내외 주요 내빈과 국군장병, 보훈단체 회원, 도민 등 약 900여 명이 참석한 가운데 제80주년 8·15 광복절 경축식을 개최했다.

올해 경축식은 광복 80년의 역사적 감격과 선열들의 희생정신을 기리고, 미래 100년을 향한 전북의 도약 의지를 다지는 뜻깊은 자리로 마련됐다. 경축식에 앞서 독립유공자 후손 접견이 진행됐으며, 김관영 도지사는 광복회 전북지부장과 독립유공자 후손에게 감사 인사를 전했다.

행사장에서는 호남지역 유일 생존 애국지사인 이석규(99) 선생이 소개됐으며, 김관영 도지사는 무대 위에서 이석규 선생에게 꽃다발과 위로물품을 전달하며 건강과 안녕을 기원했다.

이 선생은 1943년 광주사범학교 재학 시절 독서회를 조직해 민족의식을 함양하고, 봉기를 준비하다 체포돼 옥고를 치른 독립운동가다.

경축공연은 전북도립국악원 무용단의 부채춤, 군산푸른소리합창단의 ‘내 나라 우리 땅’과 ‘광복절 노래’제창, 제35보병사단 군악대의 반주등으로 진행됐다.

마지막 순서로 전북특별자치도의회 문승우 의장의 선창에 맞춰 참석자 전원이 자리에서 일어나 “대한독립만세”를 외쳤고, 울려 퍼진 만세삼창은 광복의 의미를 되새기며 경축식의 대미를 장식했다.

부대행사로는 전북특별자치도청 어린이집 주관 광복절 기념 그림그리기 대회에서 수상한 태극기와 독립운동가 등을 주제로 한 14점의 작품이 전시됐다.

전북지역독립운동추념탑에서는 헌화·분향·묵념이 이어졌으며, 기관장·유족·시민 등 70여 명이 참석해 선열들의 희생을 기렸다.

김관영 지사는 “광복은 선열들의 피와 땀, 목숨을 바친 숭고한 희생 위에 이룩한 역사”라며 “80년 전 독립을 향한 선조들의 도전정신은 오늘의 대한민국을 세계 속의 경제·문화 강국으로 성장시켰고, 이 정신을 이어받아 전북특별자치도가 도전과 변화의 중심이 되겠다”라고 밝혔다.

