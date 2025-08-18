악수는 이번에도 없었다…DJ 서거 16주기에도 여야 신경전

여야 대표 악수와 인사도 불발

국민의힘 송언석 비대위원장과 더불어민주당 정청래 대표가 18일 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 열린 김대중 전 대통령 서거 16주기 추모식에 참석해 있다. 사진=연합뉴스

고(故) 김대중 전 대통령 서거 16주기 추모식이 18일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 가운데 여야가 함께 모여 추모했다.

이날 김 전 대통령 추모식에는 우원식 국회의장과 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표 등이 참석했다. 그러나 양당 대표의 악수나 인사는 이뤄지지 않았다.

여야는 ‘통합’과 ‘화해’를 강조한 김 전 대통령 추모식 내내 “내란세력 척결”(정청래 더불어민주당 대표), “500만 당원명부를 탈취하려는 현실”(송언석 비상대책위원장) 등의 발언을 쏟아내며 갈등을 표출하기도 했다.

정청래 민주당 대표는 ‘김대중 정신’을 강조하며 “오늘 당신이었다면 진정한 용서는 완전한 내란세력 척결과 같은 말이라고 말하셨을 것이라고 확신한다”면서 이같이 밝혔다.

뒤이어 추모사를 한 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 “김대중 대통령께서는 후보 시절에 했던 정치 보복은 없다는 약속을 재임 중에도 지키셨다”며 “통합의 중심에 서야 할 정치가 오히려 국민의 편을 가르고 정치 보복과 진영 갈등을 반복해서는 대한민국이 전진할 수 없다”고 맞받았다.

잠시 소란도 벌어졌다.

송 비대위원장이 “집권여당이 야당을 대화의 상대방으로 인정하지 않고 말살해야 할 대상으로 규정하고 있는 작금의 현실, 유사 이래 처음으로 야당 당사를 침입해서 500만 당원명부를 탈취하려고 하는 현실 앞에서 김대중 대통령님의 포용과 관용의 정치가 다시금 주목받고 있다”고 말했기 때문. 그러자 추모식장 곳곳에서는 “조사나 받으라” “나와” 등의 반발이 일어났다.

우원식 국회의장은 "다시는 민주주의가 역행하지 못하도록 제도적인 기틀을 단단히 세우고 국민의 삶을 향상시키는 정치로 민주주의를 증명해 나가겠다"며 "그것이 (김대중)대통령님의 뜻을 온전히 이어 가는 길"이라고 강조했다.

