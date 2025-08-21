전북도-한·아세안센터-전주시, 국제교류 새 지평 연다

전북도-한·아세안센터-전주시 MOU 체결

2026년 전통문화의전당에 ‘아세안 홀’ 개관

경제·관광·청년 글로벌 역량 강화 기대

21일 전북특별자치도청에서 전북자치도와 한, 아세안센터, 전주시가 업무협약을 체결했다.사진 왼쪽 세번째부터 김관영 전북도지사, 김재신 한·아세안센터 사무총장, 우범기 전주시장/사진=전북도.

전북특별자치도가 한·아세안센터, 전주시와 손잡고 동남아시아 지역과의 국제교류를 본격화한다. 무역·투자·관광·인적 교류를 아우르는 협력 네트워크를 구축해 글로벌 문화·스포츠 허브로 도약한다는 구상이다.

전북자치도는 21일 도청 4층 회의실에서 김관영 지사와 우범기 전주시장, 김재신 한·아세안센터 사무총장 각 기관 관계자들이 참석한 가운데, 국제교류 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약에 따라 세 기관은 △문화·관광 교류 프로그램 공동 추진 △한·아세안센터 주관 사업의 전북 우선협력 △필요 사업 공동 지원 등에 나선다.

특히 2026년 전북 한국전통문화의전당에 ‘아세안 홀’을 열고 지역 내 아세안 문화 교류의 거점으로 삼을 계획이다.

아세안은 인구 6억 8000만 명, GDP 4조 달러 규모의 거대 시장이다. 도는 이번 협약을 계기로 지역경제 활성화, 관광 수요 확대, 청년 글로벌 역량 강화 등 다방면의 성과를 기대하고 있다.

아울러 도는 앞으로 전북국제협력진흥원과 함께 공동 사업을 발굴하고 국제 포럼 및 교류 행사를 유치해 동아시아 교류의 중심지로 성장하겠다는 방침이다.

김관영 지사는 “이번 협약을 계기로 전북이 아시아와 세계를 잇는 글로벌 문화·스포츠 허브로 도약할 것”이라고 밝혔다. 김재신 한·아세안센터 사무총장도 “전북과 아세안이 함께한다면 문화·관광·경제 교류가 더욱 활발해질 것”이라고 강조했다.

