더불어민주당 호남발전특별위원회 출범

전북특별자치도 현안 진단, 실질적 진전 방안 마련

더불어민주당은 21일 오후 2시 국회 본청 당대표실에서 호남 지역 균형발전과 지역 현안에 관한 조사·연구 및 정책 수립을 위해 설립된당 상설기구인 ‘호남발전특별위원회’ 출범식을 가졌다./사진=더불어민주당 제공

더불어민주당은 21일 국회 본청 당대표실에서 호남 지역 균형발전과 지역 현안에 관한 조사·연구 및 정책 수립을 위해 설립된당 상설기구인 ‘호남발전특별위원회’ 출범식을 가졌다.

호남발전특위 위원장에는 서삼석 최고위원(영암·무안·신안)이 임명됐으며, 수석부위원장은 전북특별자치도당위원장인 이원택 국회의원, 이병훈 전 국회의원(광주), 김성 장흥군수(전남)으로 구성됐다.

전북 위원단은 전북특별자치도, 전북지역 국회의원실, 도내 10개 지역위원회와 14개 시·군등의 추천을 받아 대표성과 전문성을 갖춘 인사들로 꾸려졌다.

정청래 대표는 “호남의 숭고한 희생과 헌신에 이제는 실천으로 보답할 때”라며 “올해 안에 특위가 마련한 성과물을 당에 보고하면 그 내용으로 정부와 협상하겠다. 공공의대 설립과 교통망 확충 등 호남 숙원 사업의 실질적 진전을 기대한다”고 밝혔다.

이원택 수석부위원장은 “전북의 현안을 진단하고, 공공의대와 광역 교통망 등 도민이 피부로 느낄 수 있는 의제를 중심으로 필요한 절차와 과제를 차분히 점검하겠다”고 말했다.

전북도당은 특위를 중앙당–국회–정부–지방자치단체 간 논의 창구를 단일화하는 협의 플랫폼으로 운영한다는 방침이다. 구체적인 분과 편성은 지역 상황을 반영한 지역별 분과·의제별 자문그룹 중심으로 협의 중이다.

