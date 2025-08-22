전북 소비쿠폰 사용처 확대⋯어디 하나로마트서 쓸 수 있나

행안부, 민생회복 소비쿠폰 사용 편의 위해 사용처 확대

농어촌 하나로마트·로컬푸드 매장 포함⋯전북은 105개

[연합뉴스 자료 사진]

민생회복 소비쿠폰 사용처가 대폭 늘어났다. 사용처가 한정된 농어촌 지역은 하나로마트와 로컬푸드직매장에서 쓸 수 있고, 군 장병은 복무지 인근에서도 소비쿠폰 사용이 가능하다.

행정안전부는 22일 소비쿠폰 사용 편의를 높이기 위해 사용처 확대를 확정했다고 밝혔다.

이날부터 도서·산간 지역에 있는 하나로마트·로컬푸드 직매장에서 사용할 수 있다. 그동안 마트·슈퍼·편의점 등 유사 업종이 없는 110개 면 지역 소재 121개에서만 사용할 수 있었다. 농어촌 지역은 신선식품이나 생필품을 취급하지 않아 소비쿠폰 이용이 어렵다는 지적이 제기된 바 있다.

정부는 지방자치단체 의견을 반영해 하나로마트를 무려 775개(읍 단위 포함 779개)까지 확대했다. 지역 농산물을 판매하는 로컬푸드직매장은 22개에서 252개까지 늘렸다.

이중 전북은 105개로 집계됐다. 군 단위는 고창군 10개, 부안군 9개, 무주·순창·완주·진안군 8개, 임실군 7개, 장수군 6개 등 총 64개다. 시 단위는 남원시 13개, 김제시 12개, 정읍시 9개, 익산시 7개 등 총 41개다.

또 주민등록상 주소지가 아닌 접경 지역 등에서 의무 복무 중인 군 장병을 위해 소비쿠폰을 복무지 인근 상권에서 사용할 수 있도록 했다.

군 장병도 주민등록상 주소지에서만 소비쿠폰을 신청·사용해야 했다. 나라사랑카드로 지급받은 경우에 한해 예외적으로 전국 군마트(PX)에서 사용할 수 있었다. 다만 이 경우도 복무지 인근에서는 사용이 불가해 짧은 외출·외박 시에는 사용이 어려웠다.

윤호중 행안부 장관은 "소비쿠폰 사용처가 제한적인 도서·산간 지역 주민을 위해 주민 실생활과 밀접한 하나로마트 등의 사용처를 대폭 확대했다. 국방의 의무를 수행하는 군 장병들이 소비쿠폰을 사용하는 과정에서 불편함을 겪지 않도록 보완했다"고 말했다.

자세한 하나로마트와 로컬푸드직매장 목록은 행정안전부 · 농협 누리집에서 확인할 수 있다.

◇전북 시·군별 민생회복 소비쿠폰 하나로마트 현황

농협 누리집 참고 재가공. 박현우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지