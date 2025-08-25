조국 전 대표, 27일부터 전북행…"사면 복권에 도움주신 이들에게 감사 인사"

황현선 사무총장 “사면탄원 감사 방문, 사람 도리하는 것” 확대 해석 경계

조 원장도 "지방선거용 아냐, 사면 복권 도움 준 이들에게 인간의 도리 위한 것"

자숙과 거리 먼 행보, 내년 지방선거 앞둔 방문 아니냐 시각도

조국혁신당 조국 전 대표가 24일 부산 중구 부산민주공원을 찾아 참배한 뒤 이동하고 있다. 부산민주공원은 조 전 대표가 조국혁신당 창당 선언을 한 장소다. 연합뉴스

조국혁신당 조국 전 대표(당 혁신정책연구원장)가 사면이후 처음으로 사면복권에 힘을 실어준 이들에게 감사를 전하기 위해 이번 주 전북을 비롯한 호남을 방문한다.

25일 지역 정가에 따르면, 조 원장은 26일부터 28일까지 전남 광주와 담양, 전북 고창, 전주, 익산을 방문하는 2박3일 일정으로 '호남 행보'에 들어간다.

이날 오전 조 원장은 경남 봉하마을을 방문해 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 권양숙 여사를 예방했다.

이어 26일부터 사흘간 광주·전남 담양·전북을 찾아 광주 북구 국립5·18민주묘지 참배 등 일정을 소화할 예정인데, 26일 광주, 27일 전남, 전북, 28일 전북 일정이 예정돼 있다.

앞서 지난 24일 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방했다.

전북방문 지역 중 고창 책마을해리는 조 원장과 아내 정경심 교수가 북토크를 열고 그들이 어려울 때 교류를 한 지역이기도 하다. 전주와 익산은 시민들과 원불교 측이 사면촉구 1인 시위 및 사면 탄원을 한 지역으로, 이에 대한 답례성 방문인 것으로 전해졌다.

그러나 지역정가에서는 더불어민주당 일각에서 제기되고 있는 ‘자숙’과는 거리가 먼 사면이후 광폭행보로, 지방선거를 염두한 지역 방문아니냐는 경계의 시선을 보내고 있는 것이 현실이다.

전남 담양의 경우 혁신당 소속 기초단체장 지역이고 고창과 익산의 경우 내년 지방선거에서 자천타천 출마 입지자들이 있는 지역이기도 하다.

이를 의식한 듯 전북출신 황현선 혁신당 사무총장은 이날 페이스북에 ‘사람이 해야할 도리를 하는 것, 정치 이전 사람, 조국의 시간’이라는 제목의 글을 올리고 ”사면 복권에 도움을 준 분들에게 감사를 전하러 찾아뵙는 것”이라며 확대해석을 경계했다.

그러면서 “호남에서 조 원장의 행보 자체에 대해 지방선거용으로 폄훼하며 인간적 도리를 흠잡는 건 마땅치 않다"고 했다.

특히 "호남 민심을 거스르지 말고 정치개혁으로 경쟁하면 될 일"이라며 조 원장의 광폭행보에 대한 민주당 일각의 시선을 비판했다.

민주당 일각에서는 조 원장이 사면후 잇단 매체 출연과 인터뷰, 부산부터 아우르는 행보를 두고 ”개선장군이냐“, ”자중해야한다“는 목소리가 나오고 있는 상황에서 황 사무총장도 반박성 글을 올린 것이다.

조 원장 역시 이날 경남 김해 봉하마을 찾아 노 전 대통령의 묘역에 참배한 뒤 기자들과 만난 자리에서 "내일부터 시작되는 제 호남 일정을 내년 지방 선거용으로 생각하시는 분들이 있는데 그것은 아니다"며 "인간으로서 (해야 할) 도리를 위한 것"이라고 설명했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지