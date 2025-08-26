국민의힘 새 대표에 반탄 선봉 장동혁

김문수 후보에 2366표차로 신승

보수우파 결집부터 노릴 전망

국민의힘 장동혁 신임 당 대표가 26일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 제6차 전당대회 결선에서 당 대표로 선출된 뒤 당기를 흔들고 있다.

지방선거를 이끌 새 국민의힘 대표로 반탄파(윤석열 전 대통령 탄핵 반대파)선봉으로 꼽히는 장동혁 의원이 선출됐다.

장 신임 대표는 26일 국회 도서관에서 진행된 제6차 전당대회 당 대표 결선투표에서 22만301표를 얻어 당선됐다.

장 대표는 김문수 전 고용노동부 장관(21만7935표)보다 2366표를 더 얻으면서 신승했다.

재선인 장 대표가 최근까지 당 대선 후보였던 김 후보를 꺾은 것은 정치사의 이변으로 불린다.

그의 승부처는 당원투표였다. 실제 장 대표는 당원 선거인단 투표에서 18만5401표를 득표해 16만5189표를 얻은 김 전 장관을 2만212표 차로 눌렀으나, 국민 여론조사에서는 3만4901표를 얻어 5만2746표를 득표한 김 전 장관에게 1만7845표 뒤졌다.

이는 장 대표가 정청래 대표가 이끄는 더불어민주당처럼 당원 중심의 정당을 만드는 데 단초가 될 전망이다. 양당이 당원 등 열성지지자를 중심으로 재편되고 있다는 의미다.

장 대표는 일단 포용보다는 강성 보수우파 결집에 나설 전망이다.

장 대표는 수락 연설에서 "앞으로 바른길이라면 굽히지 않고 전진하겠다"며 "모든 우파 시민과 연대해 이재명 정권을 끌어내리는 데 제 모든 것을 바치겠다"고 목소리를 높였다.

그러면서 "저를 당 대표로 선택해 주신 것이 혁신의 시작이라고 생각한다"며 "이 무거운 짐을 저 혼자 질 순 없다. 국민의힘을 혁신하고 이기는 정당으로 거듭날 수 있도록 끝까지 함께 해달라"고 호소했다.

장 신임 대표는 임기는 2년이다.

