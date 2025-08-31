이전기사
차 의과학대학교 제14대 총장에 전주출신 서영거 교수
UPDATE 2025-08-31 16:55 (Sun)
차 의과학대학교 제14대 총장에 전주출신 서영거 교수

이강모 웹승인 2025-08-31 16:11

차 의과학대학교 제 14대 서영거 총장

전북 전주 출신 서영거(74) 교수가 차 의과학대학교 제14대 총장에 임명됐다.

서 총장은 전주북중, 전주고, 서울대 약학대학과 동대학원을 졸업한 뒤 미국 피츠버그대에서 박사학위(유기화학)를 받았다.

그는 서울대 약대 학장, 한국약학대학협의회 회장, 한국약학교육평가원 원장, 한국과학기술단체총연합회 부회장, 한국유기합성학회 회장, 차 의과학대학교 교학부총장 등을 역임했다.

서 총장은 한국과학기술총연합회로부터 과학기술 우수논문상, 보건복지부장관상, 특허청으로부터 세종대왕상, 대한약학회의 학술대상, 대통령의 근정포상 등을 수상하는 등 대한민국 약학발전에 공헌했다.

 

 

 

이강모 kangmo@jjan.kr
