우석대학교, 전임교원 10명 정년퇴임식 개최

우석대학교(총장 박노준)는 지난 29일 전주캠퍼스 대학 본관 23층 완주·우석 전망대 W-SKY 23에서 전임교원 10명의 정년퇴임식을 개최했다.

이번 정년퇴임 대상자는 전홍철(경영학부)·김두규(교양대학 전주)·김경순(교양대학 진천)·유성준(교양대학 진천)·곽병창(문예창작학과)·우용득(전기자동차공학부)·김종화(제약공학과)·정동규(컴퓨터공학부)·방명애(특수교육과)·권영안(호텔외식조리학과) 교수 등 총 10명이다.

박노준 총장은 이날 정년퇴임 교원들에게 공로패와 함께 정부포상을 전달했다. 정부포상으로는 권영안·김경순·김종화·우용득 교수가 옥조근정훈장을, 김두규·유성준 교수가 근정포장을, 정동규 교수가 대통령 표창을, 방명애 교수가 국무총리 표창을 받았다.

박노준 총장은 “오랜 세월 동안 학문 연구와 인재 양성에 헌신해 주신 교수님들께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다”면서 “교수님들의 열정과 헌신은 우석의 소중한 자산으로 길이 기억될 것”이라고 말했다.

