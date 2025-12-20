강경숙·박철원 익산시의원, 시민 대변 의정활동 ‘엄지척’

대한민국 지방의정봉사상·전북지방의정봉사대상 수상 “지역 발전 및 시민 행복 위해 앞으로 더욱 매진” 다짐

박철원 익산시의원

강경숙 익산시의원

강경숙·박철원 익산시의원이 지역 발전과 시민 행복을 위해 헌신해 온 공로를 인정받아 대한민국 지방의정봉사상과 전북지방의정봉사대상을 각각 수상했다.

강 의원은 제9대 익산시의회 부의장으로서 시민의 삶과 직결된 정책 마련에 집중해 왔다.

특히 어르신 장수사진 지원 및 여성청소년 생리용품 보편 지원 촉구, 열차 정기권 지원 확대 및 대학로 상권 회생 등 정주 여건 개선, 영농형 태양광 및 공정무역 육성 등 미래 먹거리 발굴에 앞장서며 일하는 의회의 면모를 보여줬다.

또 방학 중 초등 돌봄 공백 해소를 위한 종합대책 마련을 촉구하는 등 아이 키우기 좋은 환경 조성에도 정책 역량을 집중했다.

강 의원 “시민의 목소리를 대변하는 당연한 소임에 과분한 상을 주셔서 감사하다”며 “앞으로도 현장의 작은 목소리까지 놓치지 않고 정책으로 연결하는 민생 의정을 펼치겠다”고 밝혔다.

박 의원은 그동안 투철한 사명감으로 현장을 누비며 시민의 목소리를 대변하는 의정을 실천하며, 지역구인 모현·송학동의 현안 해결은 물론 지역 전체의 복지 증진을 위한 정책 제안에 앞장서 왔다.

미래 산업 육성을 위한 가상융합산업 육성 및 지원 조례를 발의해 지역경제의 새로운 성장 동력 기반을 마련했으며, 반려동물 동반여행 활성화 조례를 통해 관광 인프라를 확충하는 등 지역의 산업 지형을 혁신적으로 넓히는데 주력했다.

또 복지 사각지대인 청소년과 청년들의 사회적 고립 및 고독사 예방을 위해 현장의 목소리를 청취하며 현실적인 조례 정비를 추진했고, 적극적인 예산 확보를 통해 시민 편의 시설 확충에도 가시적인 성과를 냈다.

박 의원은 “시민들을 위해 당연히 해야 할 일을 했을 뿐인데 귀한 상을 받게 돼 영광”이라며 “앞으로 더 겸손한 자세로 시민의 목소리에 귀 기울이라는 뜻으로 알고, 새해에도 초심을 잃지 않고 시 발전과 시민 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

