군산상고 야구부 만든 ‘군산 야구의 대부‘ 이용일 별세

이용일 전 KBO 총재 직무대행 별세, 장례는 KBO장

프로야구 출범 전 전북야구협회장 등 역임하기도

이용일 전 KBO 총재 직무대행. 연합뉴스 제공

'역전의 명수' 군산상고(현 군산상일고등학교)에 야구부를 창단한 이용일 전 한국야구위원회(KBO) 총재 직무 대행이 지난 7일 숙환으로 별세했다. 향년 94세.

KBO는 8일 별세 소식을 알리고 "이용일 전 총재 직무 대행의 공로를 기려 KBO장으로 장례를 치르기로 했다"고 밝혔다. KBO장으로 장례를 치러지는 건 이번이 처음이다.

경동고와 서울대 상대를 나온 이용일 전 대행은 어렸을 때부터 좋아한 야구와 인연을 맺었다. 선친의 대를 이어 군산에서 경성고무㈜를 경영하기도 했던 고인은 기업인보다 야구 경영인으로서 명성을 높였다.

특히 지난 1968년 군산상고 야구부를 창단해 김봉연, 김준환, 김일권 등을 길러내면서 '군산 야구의 대부'로 통하기도 했다.

또 고인은 프로야구 출범 전 전북야구협회장과 대한야구협회 전무이사를 역임했다.

이어 한국프로야구 창립 당시 창립 기획 실무를 맡는 등 지금의 프로야구 출범에 주도적인 역할을 했다. 1981년 12월 KBO 사무총장으로 선임돼 프로야구의 태동을 이끌었다. 1991년 2월까지 초창기 프로야구의 기반을 닦고, 기존에 6개였던 구단을 8개까지 늘어나도록 내실을 다졌다.

이후 쌍방울 그룹 부회장(1991∼95), 쌍방울 고문(1995∼97), 쌍방울 레이더스 구단주 대행(1997∼99)을 연달아 맡으며 KBO 리그의 발전에 기여했다. 2011년 5월부터 8월까지는 KBO 총재 직무 대행을 맡은 바 있다. 전북 프로야구 제10구단 범도민유치위원회 추진위원장에 선출되기도 했다.

빈소는 서울대병원장례식장 2호실, 발인은 10일 오전 8시다. 장지는 서울추모공원이다.

