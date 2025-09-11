우석대 박석재 교수, 한국해양비즈니스학회 신임 학회장 취임

박석재(우석대 경영학부 교수) (사)한국해양비즈니스학회 신임 학회장

우석대학교 박석재(경영학부) 교수가 (사)한국해양비즈니스학회 신임 학회장으로 취임했다.

(사)한국해양비즈니스학회는 최근 성균관대학교에서 ‘2025년 제1차 운영위원회’를 열고, 박석재 교수를 제8대 학회장으로 선출했다. 임기는 2026년 8월까지 1년이다.

신임 박석재 회장은 “급변하는 글로벌 해양 환경 속에서 해양산업의 지속 가능한 발전과 정책 대응에 있어 학회의 역할이 더욱 중요해지고 있다”며 “회원들과의 긴밀한 협력을 바탕으로 학문적 연구는 물론 산업 현장과의 연계도 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 (사)한국해양비즈니스학회는 세계 경제의 급속한 통합과 단일시장화에 대응하여 해양산업 발전과 UN 해양법에 부응하는 해양정책 및 해양비즈니스 이론 개발에 주력하고 있다. 또한 KCI 등재지인 ‘해양비즈니스(The Journal of Maritime Business)’를 연 3회 발간하고 있으며, 춘계와 추계 학술대회를 통해 전문가들과의 활발한 교류를 이어가고 있다.

