[속보] 김혜경 여사 이석증 진단⋯한일 정상회담 불참
UPDATE 2025-09-30 13:37 (Tue)
[속보] 김혜경 여사 이석증 진단⋯한일 정상회담 불참

박현우 웹승인 2025-09-30 09:33 수정 2025-09-30 09:33

어제 저녁 어지럼증 호소⋯대통령 주치의 박상민 교수 브리핑
"증상은 많이 개선, 보통 이석증 회복돼도 2~3일 안정 권고"

image
이재명 대통령과 미국을 방문 중인 김혜경 여사가 25일(현지시간) 뉴욕한국문화원에서 차세대 예술가 간담회를 하고 있다. 연합뉴스 제공

 

이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 30일 이석증 진단을 받아 이날 부산에서 예정된 이 대통령과 이시바 시게루 일본 총리의 정상회담에 동행하지 않기로 했다.

이 대통령 주치의인 박상민 교수는 브리핑을 통해 "어제 저녁 김 여사가 갑작스러운 어지럼증을 호소해 관저를 방문해 진료했다. 전문 검사를 시행한 결과 오른쪽 귓속 돌 이석의 이상으로 인해 생기는 양성 발작성 체위성 현훈(이석증)임을 확인했다"고 밝혔다.

이어 박 교수는 "증상은 많이 개선됐지만, 여전히 어지럼증이 남아 낙상 예방을 위해 며칠간 안정을 취하기로 했다"며 "이석증은 회복돼도 2∼3일 정도는 쉬는 것이 일반적으로 권고된다"고 덧붙였다.

#이재명 #대통령 #김혜경 #여사
박현우 d_ailyrecord@naver.com
