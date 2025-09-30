[속보] 김혜경 여사 이석증 진단⋯한일 정상회담 불참

Trend news
어제 저녁 어지럼증 호소⋯대통령 주치의 박상민 교수 브리핑
"증상은 많이 개선, 보통 이석증 회복돼도 2~3일 안정 권고"
이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 30일 이석증 진단을 받아 이날 부산에서 예정된 이 대통령과 이시바 시게루 일본 총리의 정상회담에 동행하지 않기로 했다.
이 대통령 주치의인 박상민 교수는 브리핑을 통해 "어제 저녁 김 여사가 갑작스러운 어지럼증을 호소해 관저를 방문해 진료했다. 전문 검사를 시행한 결과 오른쪽 귓속 돌 이석의 이상으로 인해 생기는 양성 발작성 체위성 현훈(이석증)임을 확인했다"고 밝혔다.
이어 박 교수는 "증상은 많이 개선됐지만, 여전히 어지럼증이 남아 낙상 예방을 위해 며칠간 안정을 취하기로 했다"며 "이석증은 회복돼도 2∼3일 정도는 쉬는 것이 일반적으로 권고된다"고 덧붙였다.
