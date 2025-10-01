김관영 지사, 추석 명절 장보기 행사 가져

전주 신중앙시장 방문, 성수품 민생물가 점검

추석 명절을 앞둔 1일 김관영 전북특별자치도지사가 전주 신중앙시장을 찾아 상인들과 간담회를 갖고 전통시장 장보기 행사를 갖고 있다./사진=전북도 제공

김관영 전북특별자치도지사가 민족 최대 명절 한가위를 앞둔 1일 전주 신중앙시장을 방문해 명절 준비가 한창인 상인과 도민들을 격려했다.

이번 장보기 행사는 도민과 상인이 함께 어우러지는 시장 활성화와 함께 지역 공동체에 따뜻한 명절 분위기를 조성하기 위해 마련됐다.

특히 이날은 농림축산식품부 주관 온누리상품권 환급 첫날로, 혜택을 받으려는 도민들의 발길이 시장에 이어졌다.

김 지사는 상인들과 간담회를 열고 애로사항을 들은 뒤, 온누리상품권으로 주요 성수품을 구매하며 명절 물가를 살폈다.

김 지사는 “전통시장을 찾는 도민 한 분 한 분의 발걸음이 지역 상인들에게 힘이 되고 지역 경제에도 활력을 불어넣는다”며 “전통시장이 활력 넘치는 생활공간으로 자리매김할 수 있도록 도 차원의 다양한 지원을 지속하겠다”고 말했다.

