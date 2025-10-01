전북자치도, 재외동포사회 연대 협력 강화

김관영 지사, 재외동포사회와의 미래 협력 의지 밝혀

도, 2일까지 ‘세계한인회장대회’서 재외동포 사업 소개

김관영 전북자치도지사는 '세계한인의 날'을 기념해 지난달 30일 서울 그랜드 워커힐에서 열린 세계한인회장대회에 참석해 재외동포 협력사업을 소개하고 있다./사진=전북도 제공

전북특별자치도는 재외동포청 주최 '세계한인회장대회'에서 올해 처음 신설된 재외동포 협업 사례를 발표했다고 1일 밝혔다.

지난달 30일 서울 그랜드 워커힐에서 열린 이번 행사는 법정 기념일인 '세계한인의 날'(10월 5일)을 기념해 전 세계 한인회장과 국내 초청 인사 등 500명이 참석한 가운데 진행됐다.

이날 전북자치도는 주요 사례로 세계호남향우회 총연합회 운영, 고려인 중앙아시아 문화이해 증진사업, 재일전북도민회와의 교류, 파독 광부·간호사 지원 조례 제정 등 그간 추진해온 재외동포 협력사업을 소개했다.

김 지사는 "전북과 전 세계 재외동포사회가 더욱 긴밀히 협력해 나가길 기대한다"며 "재외동포의 정체성 회복과 자긍심 고취, 차세대 육성을 위한 다양한 사업을 지속 확대하겠다"고 말했다.

한편 이번 세계한인회장대회는 모국과 동포사회 간 연대성 및 유대감 강화를 위해 전 세계 한인회장들을 초청한 가운데, 지난달 29일부터 2일까지 진행된다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지