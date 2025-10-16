전북자치도, 내년도 국가 예산 ‘국회 단계 총력전’ 돌입

김관영 지사, “모든 행정역량 총동원해 핵심사업 반영 사수”

전북특별자치도는 16일 도청에서 김관영 지사 주재로 행정·경제부지사, 정무수석, 실국장 등이 참석한 가운데 ‘2026년 국가예산 국회단계 점검회의’를 개최했다./사진=전북도

전북특별자치도가 내년도 국가 예산 확보를 위한 총력전에 돌입했다.

전북자치도는 16일 도청에서 김관영 지사 주재로 행정·경제부지사, 정무수석, 실국장 등이 참석한 가운데 ‘2026년 국가예산 국회단계 점검회의’를 개최했다.

이번 회의는 정부예산안이 국회에 제출되고 본격적인 상임위 및 예결위 심의가 시작되기 전, 도정 핵심사업에 대한 반영 현황을 점검하고 향후 대응 전략을 구체화하기 위해 마련됐다.

이날 정부안 단계에서 과소·미반영된 70대 중점 사업에 대한 국회 단계 증액 추진 상황과 대응 계획이 논의됐다.

도는 국회단계 예산 증액을 위해 서면질의서 작성과 감액 방어자료 마련 등 실무 중심의 대응 사업 관리를 강화하기로 했다.

지휘부가 직접 기재부 및 국회 주요 인사를 만나 증액 필요성을 설득하고 지역 및 연고 국회의원과의 협력을 강화하는 정치권 공조 체계를 구축한다.

또 주요 쟁점 사업을 점검하기 위한 전략회의를 정례화하는 한편 오는 27일부터 국회 본회의 의결 시까지 도 및 시군 국회 상주반을 운영해 실시간 심사동향 파악과 즉각 대응 체제를 유지할 계획이다.

특히 도는 이달 말부터 11월 중순까지 기재부 장관, 제2차관, 예산실장, 예산심의관 등과의 간담회를 순차적으로 추진한다는 방침이다.

아울러 상임위별로는 맞춤형 전략을 병행해 상임위 단계에서 감액 위험을 조기 차단하고 예결소위 단계에서 증액을 이끌어낸다는 계획이다.

또한 오는 30일 지역 및 연고 국회의원 대상 예산정책협의회를 열고 주요 현안 사업에 대한 지원을 요청하는 등 역대 최대 국가예산 확보를 위한 원팀 대응을 강화한다는 방침이다.

김 지사는 “국회 단계는 국가 예산 확보의 마지막 관문인 만큼 모든 행정 역량을 집중해 도정 핵심사업의 반영을 반드시 이끌어내야 한다”며 “도와 시군, 정치권이 한 몸처럼 움직여야 예산 심의의 벽을 넘을 수 있다. 남은 기간 전 조직이 비상 체제로 임해 최선의 성과를 만들어내자”고 당부했다.

