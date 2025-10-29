[전북체육 종목단체 탐방] (11) 전북배드민턴협회

- 박주봉, 정소영 등 올림픽 메달리스트 배출

- 전북은 한국 배드민턴의 산실

배드민턴은 라켓으로 셔틀콕을 쳐서 네트를 넘겨 주고받는 스포츠 경기이다.

배드민턴은 코르크에 깃털을 달아 만든 셔틀콕 비슷한 것을 손으로 넘기는 인도의 전통놀이인 ‘푸나’가 영국을 거쳐 변형된 것이 배드민턴의 시초로 알려져 있다.

네트를 사이에 두고 양측 경기자들의 구획이 명확해야 하고, 매우 작고 가벼운 셔틀콕의 특성상 바람의 영향에 취약해 원칙적으로 실내 스포츠로 실시된다.

배드민턴은 구속이 가장 빠른 구기종목으로 기네스북에 등재돼 있다. 대표적인 공격인 스매시를 구사했을 때 상대 선수에게 날아가는 셔틀콕의 순간 속도는 프로선수의 경우 시속 300Km가 넘을 정도로 빠르다.

1893년 영국배드민턴협회가 창설되면서 경기규칙이 통일되었고, 1899년에 제1회 전영국선수권대회가 런던에서 열려 남자복식·여자복식·혼합복식 경기가 실시됐다.

1934년 국제배드민턴연맹(IBF)이 창설되어 현재 우리나라를 포함한 50여개 국이 가맹돼 있다.

아시아경기대회에서는 1962년 제5회 자카르타대회부터 정식 종목으로 채택됐으며, 올림픽대회는 1972년 제20회 뮌헨올림픽대회 때 시범종목으로 채택된 후, 1992년 바르셀로나 올림픽 대회부터 정식 종목으로 채택됐다.

우리나라에 배드민턴이 보급된 것은 1945년 광복 후에 대한기독교청년회연합회(YMCA)를 통해 보급되기 시작했다.

1957년 11월 배드민턴협회가 구성되어 그 해 12월 처음으로 창립기념 전국남녀배드민턴대회가 열렸다.

이후 1961년 제42회 전국체육대회에서 시범경기가 열렸고, 1962년 대한체육회 산하단체로 가입되면서 1963년 제43회 전국체육대회부터 정식 종목으로 채택됐다.

전북자치도배드민턴협회는 2016년에 설립됐다.

전북자치도 배드민턴은 한국 배드민턴의 산실이다.

배드민턴이 올립픽 정식종목으로 채택된 이후 처음으로 치러진 1992년 바르셀로나 올림픽에서 전북출신의 박주봉, 정소영의 금메달을 시작으로 96년 아틀란타 올림픽에서는 김동문의 금메달과 박주봉, 장혜옥이 은메달을 획득했다.

2000년 시드니 올림픽에서도 김동문, 하태권이 동메달을, 2004년 아테네 올림픽 김동문, 하태권 금메달, 2008년 베이징 올림픽 오상은 동메달, 2012년 런던 올림픽 정재성 동메달, 2016년 리우 올림픽 신승찬 동메달, 2020년 도쿄 올림픽 공희용 동메달 등 올림픽에서 전북자치도 배드민턴 선수들의 활약이 이어지고 있다.

전북자치도배드민턴협회는 이 같은 역사를 이어가기 위해 노력하고 있다.

군산나운초, 전주성심여고, 원광대, 전북은행 등 20개의 전북체육 육성팀을 운영하며 전국 상위 성적을 유지하고 있다.

생활체육으로도 자리잡은 배드민턴의 인기를 실감하듯 동호회 활동도 활발하다.

전주시 44개 클럽과 군산시 26개 클럽 등 14개 시·군에서 176개의 클럽이 운영되고 있다.

전국대회 및 국제대회 유치에도 앞장서고 있다.

코리아마스터즈 배드민턴선수권대회와 대통령기 전국종별배드민턴선수권대회, 전국학교대항배드민턴선수권대회, 전국종별배드민턴선수권대회 등 전문체육 대회와 생활체육 대회인 박주봉배 배드민턴대회와 정소영배 전국배드민턴대회를 비롯한 14개 시·군에서 1개씩의 대회를 개최하고 있다.

지난 25일 김제실내체육관에서 열린 ‘2025 정소영배 전국배드민턴대회’에는 전국 680개 팀, 1500여 명이 참가할 정도로 인기를 끌고 있다.

정소영은 현재 전주성심여고에서 배드민턴 감독으로 활약하며 전주성심여고를 배드민턴 ‘명가’로 만들며 지난해와 올해 전국체전 2연패 차지하며 선수에 이어 지도자로도 그 진가를 발휘하고 있다.

전북자치도배드민턴협회 심용현 회장

전북자치도배드민턴협회 심용현 회장은 “다음주 국제마스터즈대회를 앞두고 있다. 올해 전국대회를 5개 유치했는데 내년에는 7개로 늘리고 국제대회도 계속 유치해 수준 높은 경기를 도민들이 관람할 수 있도록 노력하겠다”며 “엘리트 선수들도 올해 전국체전에서 종합 3위에 머물렀지만 내년에는 꼭 우승을 차지할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

