‘이춘석 빈 자리’ 민주당 익산갑 위원장 누가 될까

조강특위 ‘단수 추천’ 검토, 김영배·송태규·여운태·이희성·최종오 5명 면접…이르면 10일 발표

더불어민주당 익산갑 지역위원회 위원장 선출을 위한 면접이 마무리된 가운데, 중앙당 조직강화특별위원회가 단수 추천 방식을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

이춘석 의원(무소속)의 주식 차명거래 의혹으로 인한 탈당·제명 후 사고당으로 지정된 익산갑 지역위원장 공모에는 총 5명이 지원해 지난 5일 중앙당 조강특위 면접을 치렀다.

면접에 참여한 후보는 김영배 전 전북도의장, 송태규 전 원광중·고 교장, 여운태 전 육군참모차장, 이희성 변호사, 최종오 익산시의원 등이다.

김영배 전 도의장은 남성고와 원광대를 졸업하고 익산시의원과 제10대 전반기 전북도의장, 민주당 원내대표 등을 역임하며 탄탄한 정치 경력을 쌓았다.

송태규 전 원광중·고 교장은 현재 수필가·시인으로 활동 중이며, 최근 400회 헌혈을 달성해 ‘헌혈왕’으로 지역에서 이름을 알렸다.

여운태 전 육군참모차장은 현재 원광대 석좌교수로 재직 중이며, 8군단장과 제2작전사령부 부사령관을 역임한 군 출신이다.

이희성 변호사는 남성고와 원광대를 졸업하고 현재 법무법인 올곧음에서 활동하고 있으며, 더민주 전북혁신회의 공동운영위원장과 이재명 대선후보 선대위 조직본부 부위원장을 역임했다.

최종오 시의원은 5선의 관록을 내세우며 “지역위원장에 선출되면 내년 지방선거에는 출마하지 않겠다”고 공약하며 출마 의사를 밝혔다.

조강특위는 면접 후 경선이나 선거 등 경쟁 방식 대신 단수 인사 추천으로 방향을 잡은 것으로 전해졌다. 단수 추천 방식을 둘러싸고 당내 의견이 엇갈리고 있는 것으로 알려졌다.

조강특위 면접 이후 당 안팎에서는 특정 후보에 대한 관측이 나오고 있으나, 최종 결정은 이르면 10일 발표될 예정이다.

한편 정헌율 익산시장이 지역위원장에 도전할 것이라는 소문이 무성했으나, 정 시장은 이번 공모에 지원하지 않아 내년 전북도지사 선거 출마 가능성에 무게가 실리고 있다.

