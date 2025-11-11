전세 자금 경색·고금리 여파로 전북지역 월세 급증

전세서 월세로 전환 가속…“공공임대·청년주거 안전망 확충 시급”

전북의 주택임대 시장이 빠르게 월세 중심으로 재편되고 있다.

11일 국토교통부의 ‘2025년 9월 주택통계’에 따르면 전북의 전월세 거래량은 4,226건으로 전월(3,472건)보다 21.7%, 전년 같은 달(3,606건)보다 17.2% 늘었다. 이 가운데 월세 거래가 전세보다 뚜렷하게 증가하며 시장 구조 변화가 가속화되고 있다.

전북의 월세 거래 비중은 올해 들어 꾸준히 오르며 전국 평균 추세를 그대로 따라가고 있다. 국토부 집계 기준으로 전국 월세 비중은 62.6%로 전년 동기(57.4%)보다 5.2%포인트 상승했다. 지방권 역시 65.3%를 기록해 수도권(61.2%)을 넘어섰다. 전북도 월세 비중이 이미 60%를 웃도는 것으로 파악되고 있다.

이는 고금리 상황이 지속되고 있는 데다 전세자금 대출을 받기가 점점 더 까다로워지고 있기 때문이다.

여기에 전세가격의 불안정성과 집값 정체도 월세 전환을 부추기는 요인으로 꼽힌다. 지난해부터 이어진 역 전세 사태 이후 일부 집주인들이 보증금 반환을 우려해 전세 계약 대신 월세를 선호하면서 시장 구조가 달라졌다.

전북의 경우 전세 거래량이 9월 한 달간 2만4,383건으로 전월보다 9.8% 증가했지만, 월세는 5만507건으로 무려 37.5% 늘었다. 전세 증가폭보다 4배 가까이 빠른 상승세다.

문제는 월세 부담이 상대적으로 소득 대비 지출비율이 높은 청년층에게 집중되고 있다는 점이다. 한국은행 통계에 따르면 전북지역 청년층의 가계 월평균 소득은 220만 원 수준으로, 전주 지역 주요 원룸 월세 평균 45만~55만 원이 전체 소득의 20%를 넘는다.

주거비 부담가중이 장기적인 지역 이탈로 이어질 가능성이 크다는 경고음이 나오는 이유다.

전문가들은 전세 자금 대출 금리가 5% 안팎으로 높아진 상황에서, 세입자들이 대출 이자 부담 대신 보증금이 낮은 월세를 택하고 있다”며 “자금 여력이 적은 청년·신혼부부를 중심으로 월세 수요가 급증하고 있다”고 분석했다.

이들은 또 단기적인 거래 증가세에 안주하지 말아야 한다고 지적한다. 공급은 늘고 있지만, 자금 경색으로 수요층이 월세로 몰리는 상황에서 시장의 구조적 불균형이 심화되고 있기 때문이다.

부동산 업계 관계자는 “월세 전환이 고착화되면 청년층이 자산 형성 기회를 잃고 주거 불평등이 확대될 수 있다”며 “공공임대 공급 확대와 함께 청년전용 보증금 대출 한도 상향, 임대료 상한제 논의 등 제도적 대응이 필요하다”고 조언했다.

