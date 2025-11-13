캠틱종합기술원 ‘AI와 스마트시티 교통 AI 전환’ 재직자 과정 성료

도내 5개 기업 23명 수료⋯실습 위주 교육으로 현장 적용력 한층 강화

캠틱종합기술원이 전북 지역 재직 근로자를 대상으로 ‘AI와 스마트시티 교통 AI 전환 및 데이터 분석 과정’을 진행하고 있다. /캠틱종합기술원

㈔캠틱종합기술원이 전북 지역 재직 근로자를 대상으로 진행한 ‘AI와 스마트시티 교통 AI 전환 및 데이터 분석 과정’이 성공적으로 마무리됐다.

지난달 22일부터 24일과 29일부터 31일까지 총 6일(48시간) 일정으로 진행된 이번 교육은 도내 5개 기업에서 24명이 참여해, 23명의 수료생을 배출했다.

교육은 전주혁신창업허브 창업동 전산교육장에서 진행됐으며, 수강생들은 교통 분야의 인공지능 전환을 주제로 데이터 분석부터 프로젝트까지 전 과정을 대면 실습으로 소화했다.

수강생들은 해당 교육을 통해 미래 스마트시티 내 교통 분야에서 AI를 어디에, 어떻게 적용할지 감을 잡은 뒤 스마트시티 교통 생태계의 흐름을 점검하며 확보·활용해야 할 데이터에 대해 중점적으로 실습했다. 또 심화 실습으로 데이터 준비–모델 학습–검증까지 현장에서 바로 쓰는 절차도 익혔다.

이후 영상·이미지 같은 시각 데이터를 활용하는 데에 객체를 인식·분류하는 기본 파이프라인 구성과 조도·각도·가려짐 등 실제 환경에서 자주 마주치는 제약을 어떻게 보완할지에 대해서도 논의했다.

노상흡 캠틱종합기술원장은 “교통 분야 재직자분들이 6일간의 집중 실습으로 데이터와 AI를 업무에 연결하는 자신감을 얻었다”며 “시민이 체감할 수 있는 분야로 학습과 적용을 넓혀 지역 산업의 스마트 전환과 공공 서비스 혁신에 기여하겠다”고 밝혔다.

한편 캠틱종합기술원은 ‘산업전문인력 AI 역량강화 지원사업’ 수행을 통해 지난 2023년 49명, 지난해 43명에 이어 추가로 이번에 23명의 수료생을 배출하는 등 전북 지역 내 AI 전파 및 활용 능력 향상에 기여하고 있다.

이와 함께 이달 ‘AI와 스마트시티 기술을 활용한 생활복지 혁신’ 과정을 진행 중이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지