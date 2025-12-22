재경김제향우회 ‘송년의 밤’ 성료…고향 사랑으로 하나 된 축제의 장

600여 명 향우 집결, 김기만 자문위원 등 도지사 표창 수상 가수 현숙 등 향우들 고향사랑기부금 쾌척… 장학금 전달로 훈훈함 더해

재경김제향우회(회장 김방모)가 주최한 ‘2025년 송년의 밤’ 행사가 이달 19일 서울 소재 한 호텔에서 열린 가운데 김제 향우들이 고향의 정을 나누고 있다. /김준호 기자

재경김제향우회(회장 김방모)가 이달 19일 서울 소재 한 호텔에서 ‘2025년 송년의 밤’ 행사를 개최하며 한 해를 마무리하는 화합의 시간을 가졌다.

이날 행사에는 김방모 회장과 곽영길 전북도민회중앙회장을 비롯한 내·외빈 및 향우 600여 명이 참석해 성황을 이뤘다.

행사에서는 평소 남다른 애향심으로 고향 발전에 기여한 향우들에 대한 시상이 진행됐다.

김기만 자문위원과 이승호 부회장이 전북도지사 표창을 받은 것을 비롯, 김경진·황자혜·노희찬 부회장과 류영균·조중성 명예회원이 김제시장 표창을 수상했다.

또 미래 인재 육성을 위한 장학금 수여식도 열려 이형빈(고려대 3학년)씨와 이서경(건국대 2학년)씨가 향우들의 응원이 담긴 장학금을 전달받았다.

특히 이번 송년회에서는 ‘고향사랑기부금’ 전달식이 진행되어 애향심의 온도를 높였다.

김방모 회장을 필두로 조찬방 상임부회장, 김제 출신 국민가수 현숙, 안용호 상임부회장이 각각 500만 원씩을 기탁했다. 이어 홍계자 도민회중앙히 여성위원회 회장, 은은수 상임부회장, 김경진 부회장 등도 각각 100만 원을 쾌척하며 고향 김제의 성장을 응원했다.

김방모 회장은 인사말을 통해 “다사다난했던 한 해를 보내며 우리 향우들이 한자리에 모여 정을 나눌 수 있어 매우 뜻깊다”며 “어려운 시기일수록 고향을 향한 뜨거운 관심과 결속력이 큰 힘이 된다. 앞으로도 재경김제향우회가 고향 김제의 든든한 버팀목이 되고, 향우들의 긍지를 높이는 구심점이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

이날 행사는 화기애애한 분위기 속에서 만찬과 축하 공연이 이어졌으며, 향우들은 내년에도 고향 발전을 위해 힘을 보탤 것을 기약하며 행사를 마무리했다.

서울=김준호 기자

