[2025 전북교육 결산] 교육감 공백에도 3년 연속 ‘최우수’

유정기 전북교육청 교육감 권한대행

2025년 전북교육은 서거석 전 전북교육감의 당선무효로 ‘교육 수장’이 공백이 되면서 각종 현안업무 추진에 제동이 걸렸다. 이런 가운데 전북교육은 교육부 주관 시‧도교육청 종합평가에서 3년 연속 최우수교육청에 선정된데 이어 국민권익위원회 종합청렴도 평가에서 2018년 이후 7년 만에 종합청렴도 최상위권으로 도약하는 기염을 토해냈다. 또한 학령인구 감소와 기초학력 저하 우려 속 8년 만의 수능 만점자를 배출하는 등 전북교육 학력신장 성과가 교실에서 이뤄졌음을 증명했다.

△3년 연속 최우수교육청 선정

교실에서 나타난 변화는 국가 단위 평가에서도 확인됐다. 전북교육청은 2023년과 2024년에 이어 2025년까지 3년 연속 최우수교육청에 선정됐다. 이는 단기 성과가 아닌 정책의 일관성과 지속성이 객관적으로 검증된 결과다. 전북교육청은 모든 평가 지표를 충족했으며, 높은 평가를 받았다.

특히 학력신장과 사교육비 경감, 안전한 학교 환경 조성, AI 디지털 기반 교육환경 구축 등 교육의 본질과 직결된 핵심 지표에서 고른 성과를 거뒀다.

△ 청렴으로 완성된 교육행정

전북교육의 2025년을 정리하는 또 하나의 성과는 행정 전반의 신뢰 회복이다. 국민권익위원회 종합청렴도 평가에서 2018년 이후 7년 만에 종합청렴도 2등급을 달성하며 최상위권으로 도약했다. 모든 세부 지표가 전년 대비 상승한 가운데, 정책 추진 의지와 실행력을 평가하는 청렴노력도에서 최고 등급인 1등급을 받았다. 전북교육이 학력과 책임교육에서 성과를 거둘 수 있었던 배경에도 정책의 공정성과 일관성을 뒷받침한 행정 신뢰가 자리하고 있다.

△학력신장 성과가 교실에서 증명

대학수학능력시험에서 8년 만에 수능 만점자가 배출됐다. 특목고나 자사고가 아닌 일반고 재학생이라는 점에서 전북 공교육의 학력신장 정책이 교실 안에서 결과로 이어지고 있음을 보여준 사례로 평가되고 있다. 수능 만점이라는 결과 뒤에는 전북교육이 지난 몇 년간 차근차근 쌓아 온 학력신장 정책의 구조가 자리하고 있다. 전북교육청은 기초학력을 모든 학생의 학습 기본권으로 보고, 초등 2학년부터 고등학교 1학년까지 전면 학력진단을 실시해 왔다. 학생 수준과 속도에 맞춘 맞춤형 지원을 강화했다.

△전북 책임교육 작동

전북교육은 학력과 미래교육이 교실 안에서 작동하기 위한 조건으로 ‘책임교육’을 분명히 했다.

대표적인 성과가 전북형 늘봄학교다. 초등 1학년 참여율 93.7%, 학부모 만족도 98%를 기록하며 돌봄 대기 문제를 실질적으로 해소했고, 교육부 평가에서 전국 1위 우수사례로 선정되며 정책의 완성도를 인정받았다.

학교 안과 밖의 자원을 연계한 운영 구조로 학교 부담을 줄이면서도, 학생과 학부모가 체감하는 돌봄의 질을 동시에 높였다는 점에서 의미가 크다.

이강모 기자

