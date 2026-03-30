‘컷오프’가 높인 몸값…전북 민주당 경선, ‘부적격자’ 향한 기막힌 구애

전북일보 자료사진

더불어민주당 전북도당 공천관리위원회의 기초단체장 검증 작업이 마무리 되었지만, 정작 경선판의 변수는 ‘링’ 밖으로 밀려난 부적격 판정자들이라는 역설이 짙어지고 있다. 견고한 지역 기반을 가진 이들이 승패를 가를 ‘캐스팅보트’로 떠오르면서, 경선 후보들이 앞다퉈 탈락자들에게 손을 내미는 기현상이 나타나고 있다.

30일 전북일보 취재를 종합하면 전북 각 시·군 경선 후보들은 부적격 판정자들의 지지층을 흡수하기 위해 전방위적인 접촉에 나서고 있다. 당의 도덕성 기준에 따라 걸러진 인사들이 오히려 경선 구도를 좌우하는 ‘킹메이커’로 부상한 셈이다.

정읍시장 경선이 대표적이다. A 후보는 부적격 판정을 받은 B 출마자에게 위로를 전하며 지지층 결집을 시도하고 있다. 지역 정가의 한 관계자는 “B 출마자의 조직력이 상당한 만큼 표의 향배가 곧 판세로 직결된다”며 “A 후보 측 움직임은 막판 변수를 선제적으로 차단하려는 전략”이라고 말했다.

완주군수 경선에서도 유사한 흐름이 감지된다. C 후보는 부적격 판정을 받은 D 출마자와의 연대를 타진하고 있다. 같은 지역 출신이라는 점을 부각해 조직 결합을 꾀하는 방식이다. 북부권 표심 비중이 큰 완주에서 D 출마자의 기반을 흡수할 경우 승기를 잡을 수 있다는 계산이 깔려 있다.

4년 전 전주시장 경선에서는 당시 우범기 예비후보가 부적격 판정을 받은 임정엽 출마예정자와 손을 잡고 당선되기도 했다.

앞서 익산에서는 최병관 전 전북도 행정부지사가 불출마를 선언한 뒤 최정호 전 국토교통부 차관과 정책 연대를 구축하며 세 결집에 나서는 등 ‘합종연횡’ 흐름이 이미 현실화된 바 있다. 또 남원시장에 출마하는 김원종 예비후보와 김영태 예비후보는 지난 29일 합동연설회 이후 공정경선연대를 위한 공동기자회견과 파란풍선 공정경선감시단 함께 추진 등을 주요 골자로 정책 연대에 나서기로 했다.

하지만 이 같은 흐름을 둘러싼 비판도 거세다.

당 심사기준에 배제된 인물들이 경선 과정에서 다시 영향력을 확대하는 것은 ‘개혁 공천’의 취지를 무너뜨린다는 지적이다.

지역 정치권 관계자는 “부적격 판정이 곧 조직 해체로 이어지지 않는 구조에서 후보들이 앞다퉈 손을 내밀고 있다”며 “탈락자들의 정치적 몸값만 키우는 역설적 상황”이라고 꼬집었다.

지방선거 특성상 읍·면 단위 조직표가 당락을 좌우하는 만큼, 부적격 판정자들의 선택은 경선 판세를 흔드는 결정적 변수가 될 전망이다. ‘낙마자 연대’가 실제 득표로 이어질지, 혹은 무소속 출마 등 독자 노선으로 분화할지에 따라 경선 결과가 요동칠 가능성이 크다. 당이 내세운 도덕성 중심 공천 원칙이 선거공학적 계산 앞에서 형해화되고 있다는 비판 속에, 이번 경선은 ‘검증’과 ‘현실 정치’ 사이의 메울 수 없는 간극을 적나라하게 드러내고 있다.

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