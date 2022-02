살아 있는 고흐를 만나는 시간 '반고흐빌리지'전

펠트 모자를 쓴 자화상, 1888

"The only time I feel alive is when I'm painting."

빈센트 반 고흐가 남긴 명언이다. "내가 살아 있음을 느끼는 단 한 순간은 바로 내가 그림을 그리고 있을 때입니다."라는 의미다. 고흐, 모네 등 인상주의 화가를 만나기 위해 그들의 마을로 떠나는 버스가 군산에 멈췄다. 군산 본 다빈치 뮤지엄에서는 '반 고흐 빌리지'전이 한창이다.

본 다빈치 뮤지엄 군산은 오는 5월 29일까지 고흐의 예술 세계를 한자리에서 만날 수 있는 '반 고흐 빌리지'전을 연다. 고흐가 꿈꾸던 예술인의 마을로 꾸며진 전시회장은 컨버전스 아트로 다채롭게 꾸며져 있다.

아를의 언덕

컨버전스 아트는 예술과 IT미디어가 결합된 디지털 기술로 그림을 재해석한 것을 의미한다. 관객이 한자리에 멈춰 서서 가만히 들여다보는 전시가 아닌 작품으로 함께 들어가 교감할 수 있는 전시다.

'반 고흐 빌리지'전은 총 9개의 존(구역)으로, '고흐에게로 가는 길', '몽마르트 가든', '예술가들의 마을', '영혼의 숲', '고흐의 방', '영감의 무대', '영혼의 편지', '빛의 순례자', '아를의 언덕', '열정의 기록' 등으로 구성돼 있다.

고흐에게로 가는 길

전시회를 문을 활짝 여는 '고흐에게로 가는 길'에서는 고흐의 생애를 한눈에 정리할 수 있도록 했다. 고흐의 꿈, 고흐가 그림을 그리기 시작하게 된 계기, 작품을 통해 표현하고자 했던 것들까지 모두 정리돼 있다. 이곳에서는 살아 있는 고흐도 볼 수 있다.

몽마르트 가든

몽마르트 가든은 예술과 낭만의 도시다. 고흐가 다양한 영감을 얻었고, 자화상을 본격적으로 그리기 시작한 곳도 몽마르트였다. 고흐뿐만 아니라 드가, 모네, 마네, 쇠라 등 여러 인상주의 화가들에게도 영감의 원천이자 수많은 작품의 배경이 되어준 곳이다. 하얀 종이로 꾸며진 '몽마르트 가든' 구역은 다채로운 색깔의 빛들로 경이로움을 더했다.

예술가들의 마을

예술가들의 마을에는 고흐가 작업한 작품들과 교감할 수 있도록 의자가 마련돼 있다. 작품 안에 앉아 더욱 깊게 이해하고 감상할 수 있도록 구성했다. 영혼의 숲은 1889년 고흐가 방문한 아를의 축소판이다. 나무와 풀, 꽃이 가득하고 해바라기와 붓꽃, 올리브 과수원이 펼쳐져 있다.

고흐의 방

전시의 하이라이트라고 해도 과언이 아닐 고흐의 방은 다수가 아는 작품이다. 작품 속 고흐의 방을 그대로 표현해 반가움을 자아낸다. 그는 귀가 상하고 병원에 남게 된 당시, 행복했던 시절 자신의 방을 다시 상상하며 두 점의 노란 방을 화폭에 담았다. 나무로 된 침대, 의자, 자신의 그림을 걸어둔 자신만의 공간을 그렸다.

영감의 무대

영감의 무대, 빛의 순례자, 아를의 언덕, 열정의 기록 등은 바닥부터 벽면까지 미디어 아트로 가득한 구역이다. 바닥에는 고래가 지나다니고, 고흐의 작품을 네온 조명과 커튼, 거울 등을 활용해 온몸으로 느낄 수 있도록 했다.

전시의 시작 지점이자 마지막 지점에서는 고흐와 관련된 다양한 상품도 판매하고 있다. 특히 이곳 한쪽 벽면에는 빈센트 반 고흐에게 전하고 싶은 메시지를 적을 수 있는 공간이 있다. 벽면에는 반 고흐 빌리지전을 찾은 사람들이 전시회를 보며 느낀 점과 고흐의 명언을 활용한 메시지, 고흐에게 전하고 싶은 이야기들로 가득하다.

전시를 통해 빈센트 반 고흐의 일생뿐만 아니라 고흐가 작품을 그렸을 당시의 고통과 아픔을 함께 느끼며 어루만질 수 있도록 하고자 했다. 빈센트 반 고흐 이야기 외에도 예술이 어떻게 사람들을 치유하는지를 보여 주기 위해 기획했다.

전시의 연출을 맡은 김려원 씨는 "지금을 살아내고 있는 각자의 마음 상태의 본질을 읽어 내고 그것을 작가적 작품과 함께 철학을 덧입혀 함께 사유함으로써 푸석해진 일상과 먹물 같은 감정, 시들어진 숨소리를 '예술'이라는 안식처이자 우아한 위로로 회복시키기 위한 전시"라고 설명했다.

