좋은교육시민연대-전북식품산업협의회 공동주관 ‘찾아가는 작은음악회' 성료

‘찾아가는 작은음악회’ 자료사진/사진=좋은교육시민연대

좋은교육시민연대(대표 유성동)와 ㈔전북식품산업협의회(회장 김창우)가 공동 주관한 ‘찾아가는 작은음악회’가 25일 기린지역아동센터에서 열렸다.

이번 음악회는 지역 아동들에게 다양한 문화예술 체험의 기회를 제공하고자 마련됐으며, 테너 윤영완, 바리톤 이대한, 소프라노 박민주, 오보에 연주자 염경희 등이 참여해 수준 높은 공연을 선보였다.

프리모 오페라 앙상블 소속이기도 한 바리톤 이대한과 소프라노 박민주는 각각 ‘투우사의 노래’와 ‘I Could Have Danced All Night’를 열창해 관객들의 큰 호응을 얻었다. 테너 윤영완은 오보에 연주자 염경희의 반주에 맞춰 ‘넬라판타지아’를 선사하며 감동을 더했다.

김창우 회장은 “이번 음악회를 통해 아이들이 소중한 추억을 쌓고 감수성을 키우는 계기가 되길 바란다”며 문화예술 경험의 중요성을 강조했다.

유성동 대표는 “지역의 사랑을 받아온 기업이 아이들을 위해 나눔을 실천하는 것은 매우 뜻깊은 일”이라며 기업의 사회공헌 활동에 의미를 부여했다.

'찾아가는 음악회'가 열린 이날 현장에는 ㈜서진비에스(대표 이현옥)가 딸기(500g) 60팩을, 완주로컬푸드과실생산자협동조합(대표 곽효성)이 과즙젤라또 100개를, 하마마을영농조합법인(대표 양양임)이 꼬마한과 100봉을 각각 기증하는 등 훈훈한 나눔이 실천되기도 했다.

