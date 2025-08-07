[속보] 尹 체포 또 무산⋯특검 "완강한 거부, 부상 우려"

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 7일 윤석열 전 대통령의 체포에 실패한 뒤 경기도 의왕시 서울구치소를 나서고 있다. /연합뉴스

김건희 특검팀이 7일 오전 윤석열 전 대통령을 상대로 진행한 체포영장 재집행이 약 1시간 15분 만에 중단됐다. 법원이 발부한 체포영장 기한은 이날까지다.

특검팀은 이날 언론 공지를 통해 "오전 8시 25분께 서울구치소에 체포영장 집행을 지휘했다. 물리력도 행사했으나 윤 전 대통령의 완강한 거부로 부상 등 우려가 있다는 현장의 의견을 받아들여 9시 40분께 집행을 중단했다"고 밝혔다.

첫 체포영장 집행이 불발된 지 엿새 만에 다시 시도했으나 또 무산됐다.

앞서 특검팀은 지난 1일 윤 전 대통령에 대한 첫 체포영장 집행을 시도했지만, 수의도 입지 않은 채 바닥에 누워 집행을 완강히 거부하면서 실패했다.

