금메달 따고도 조국 없어 슬펐던 청년, 그 조국의 올림픽 유치 꿈

전북특별자치도 2036년 올림픽 개최 지원군 얻어

손기정기념재단과 전북도 2036 하계 올림픽 유치 함께하기로

홍보 및 국제 공감대 확산, 올림픽 콘텐츠 공동개발 등 협력

지난 8일 서울 중구 손기정체육공원에서 업무협약 후 김성태 손기정기념재단 이사장(사진 좌)과 김관영 전북특별자치도지사가 손기정 동상에 참배한 뒤 헌화하고 있다./사진=전북특별자치도 제공

2036년은 우리나라 마라톤 영웅 고 손기정(1912∼2002)선수가 1936년 독일 베를린올림픽에서 금메달을 딴 지 100년이 되는 해다.

전북특별자치도가 전주에서 2036년 올림픽 개최를 하려고 하는데, 이 100년이라는 의미에 맞춰 올림픽 개최의 염원을 피력하기 위한 든든한 지원군을 얻었다.

전북자치도와 손기정기념재단(이사장 김성태)이 '2036 전주 하계올림픽' 유치에 힘을 모으기로 나섰기 때문이다.

전북도는 지난 8일 서울 중구 손기정체육공원에서 손기정기념재단과 전주 하계올림픽 유치를 위한 업무협약을 맺었다.

두 기관은 이번 협약을 통해 올림픽 유치 홍보, 국제적 공감대 확산, 올림픽 콘텐츠 공동 개발, 포럼 및 캠페인 공동 개최 등에 긴밀히 협력하기로 했다.

특히 도는 손기정이 금메달을 획득한 지 100년이 되는 2036년을 전주 하계올림픽 유치 전략의 상징으로 활용할 방침이다.

협약식 뒤에는 손 선수의 1936년 8월 9일 베를린올림픽 마라톤 우승 89주년을 기념하는 행사도 열렸다. 이어 2036년 전주올림픽 유치를 기원하는 헌화가 손기정체육공원 내 ‘가슴에 태극기를 단 손기정 동상’ 앞에서 진행됐다.

헌화에는 손 선수가 생전에 가장 좋아했던 붉은 장미 100송이가 사용됐다. 이는 마라톤 우승 100주년과 전주올림픽 유치 염원을 함께 담은 상징이기도 하다.

손 선수가 우승했을때 한국은 일제강점기였기에 그는 일본어 이름인 손 기테이(孫 基禎そん きてい)라는 이름을 쓰고 일본 국가대표 로 출전했다. 시상식에서도 그는 월계관을 쓰고 고개를 숙인채 침울한 표정을 지었는데, 국내 신문들이 이 사진의 일장기를 삭제하고 보도해 조선총독부로부터 정간 당하고 관계자들이 고문당하기도 했다.

김 지사는 "정부와 국회, 국민과 함께 전주 하계올림픽 유치를 위한 길을 흔들림 없이 걸어가겠다"고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지