전주 '순유출'·김제 '순유입' 최고⋯완주는 4년째 순유입

2025년 2분기 전주는 1930명 순유출, 김제는 440명 순유입

완주는 17분기째, 익산·김제는 4분기째, 순창은 7분기째 순유입

전북 14개 시·군별 순이동자 수. 호남지방통계청 제공

전북 14개 시·군 중 순유입 최고는 김제시, 순유출 최고는 전주시인 것으로 나타났다.

호남지방통계청이 12일 발표한 2025년 2분기 호남권 지역경제동향에 따르면 2분기 전북 순이동자 수는 -979명이다. 순이동자는 전입자 수와 전출자 수의 차이를 이르는 말이다. 순이동자 수가 증가(+·순유입)한 경우는 전입자가, 감소(-·순유출)한 경우는 전출자가 많다는 뜻이다.

연령계층별로는 10∼19세(-162명), 20∼29세(-1100명), 30∼39세(-276명), 70세 이상(-85명)이 순유출되고 나머지 0∼9세(+15명), 40∼49세(+127명), 50∼59세(+217명), 60∼69세(+285명)가 순유입된 것으로 조사됐다.

14개 시·군 중 순유입 최고는 김제시(+440명), 순유출 최고는 전주시(-1930명)다.

전출보다 전입이 많은 순유입 시·군은 김제시를 포함해 익산시(+291명), 완주군(+405명), 진안군(+44명), 무주군(+4명), 장수군(+26명), 순창군(+73명) 등 7곳이다. 전입보다 전출이 많은 순유출 시·군도 전주시를 포함해 군산시(-114명), 정읍시(-47명), 남원시(-32명), 임실군(-56명), 고창군(-36명), 부안군(-47명) 등 7곳으로 집계됐다.

특히 완주군은 17분기, 약 4년째 순유입을 기록하고 있다. 2021년 1분기 169명이 순유출된 이후 분기별로 적게는 10명, 많게는 2002명까지 순유입됐다. 익산·김제시는 2024년 4분기부터 3분기째, 순창군은 2023년 4분기부터 7분기째 순유입이 이뤄졌다.

