전북대-무주덕유산리조트, 지역 상생 위해 ‘맞손’

지난 14일 전북대학교 양오봉 총장(왼쪽)과 ㈜무주덕유산리조트 성장현 대표이사(오른쪽)는 전북대 본부 회의실에서 주요 관계자들이 참석한 가운데 업무협약을 체결했다./전북대 제공

전북대학교(총장 양오봉)와 ㈜무주덕유산리조트(대표 성장현)가 재학생과 외국인 유학생들에게 현장 경험 기회를 제공하고, 지역사회와의 상생 협력을 강화하기 위한 업무협약을 체결했다.

양 기관은 지난 14일 전북대 본부 회의실에서 양오봉 총장과 성장현 대표이사 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 협약식을 진행했다.

이번 협약을 통해 전북대 재학생들은 겨울 시즌 동안 무주덕유산리조트 내 아르바이트 우선 선발 기회를 제공받게 됐다. 특히 외국인 유학생에게도 동일한 기회가 주어져, 다양한 국적의 학생들이 현장 경험을 쌓고 경제적 지원도 받을 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다.

또한 전북대 교직원 및 학생 단체행사(OT, MT, 학회 등)에 대해 무주리조트 시설 할인 혜택도 제공돼, 구성원의 복지 향상은 물론 교육·연구 활동의 질적 성장에도 기여할 전망이다.

양오봉 총장은 “이번 협약은 전북대가 보유한 전문성과 인재를 지역사회와 유기적으로 연결하는 대표적 상생 모델”이라며 “학생들에게는 실질적인 현장 경험을, 지역에는 전문적 기여를 통해 산학협력의 새로운 방향을 제시하겠다”고 밝혔다.

무주덕유산리조트 성장현 대표는 “젊은 인재들과의 협업은 기업에도 새로운 활력이 될 것”이라며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 기업이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

